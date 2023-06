Francesca Pascale commenta la morte di Silvio Berlusconi: ecco cos’ha detto

Francesca Pascale è stata legata a Silvio Berlusconi per circa 10 anni. I due hanno avuto un rapporto sincero e anche se da qualche anno non avevano contatti il loro addio non è mai stato affetto da odii o rancori. Oggi la Pascale è sposata con Paola Turci ma è sempre rimasta legata a Berlusconi come amico. L’ex premier si è comportato con lei da vero signore anche nel momento della rottura non ha dimenticato di ricompensarla per il tempo che hanno trascorso insieme.

Oggi l’attivista ha rotto il silenzio è ha speso alcune parole sul decesso dell’imprenditore. Una morte prevedibile che ha tuttavia lasciato un profondo vuoto nei tanti vip che l’hanno conosciuto e che gli devono molto. I messaggi social dedicati a Berlusconi sono davvero molti, ma le parole della Pascale rivelano quanto affetto c’era ancora fra i due: ““E’ triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò, Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega”, ha dichiarato a Repubblica.

Francesca ha poi aggiunto che la perdita di Berlusconi è per lei dolorosa, lo considerava una vera guida: “Ora è un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante. E poi non voglio rischiare di ferire nessuno. Non la persona che amo e che è al mio fianco, perché ferirei me stessa. E nessuno dei familiari di Silvio Berlusconi che ho sempre rispettato profondamente. Ma certo è stato anche una guida”.

Francesca Pascale: “Mi ha dato tanto”

Francesca Pascale ammette che Berlusconi le ha dato tanto. Nel periodo che stavano insieme si è occupato di lei e ha fatto molto per renderla felice. Era la sua vecchia vita e ora è morta con lui, ma non mancherà ai funerali che saranno di stato e alla presenza di tantissime persone:

“Sono ancora scossa. Ma saranno funerali di Stato, saranno migliaia e io sarò una dei tanti a salutarlo. Una donna che ha fatto un suo percorso, è andata per la sua strada, serena. Ma lui aveva un suo amore per la vita, credo che in fondo lo capisse”.