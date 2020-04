Sistemi di telecomunicazione per una comunicazione aziendale efficace

Viviamo tempi in cui la tecnologia ha fatto davvero passi da gigante, in cui tutto appare anzi è realmente più veloce. Anche i sistemi di telecomunicazione non sono da meno e non sono sottratti da questa piccola e grande rivoluzione. Basti pensare ad esempio a quale epocale cambiamento abbiano fatte le comunicazioni telefoniche: dagli apparecchi fissi negli ultimi trenta anni si è passati ai primi telefoni cellulari, di dimensione abbastanza grandi fino ad arrivare a quelli di ultima generazione, comodi, utili, da portare facilmente in una tasca e che sono ormai oggetti indispensabili nella nostra vita quotidiana. Eh sì perché ormai tramite questi apparecchi, ai quali possiamo aggiungere i tablet, non è solo possibile telefonare ma anche video chiamare, mandare foto, video in tempo reale, leggere mail ed anche acquistare o vendere comodamente con un click.

2N Easy Gate Pro, trasferimento voce, dati, invio fax e messaggi.

Noterete anche voi che questo ha rappresentato qualcosa di estremamente importante e forse impensabile fino a qualche anno fa, un vero e proprio cambiamento anche culturale della nostra vita, del modo di vivere e dei rapporti con gli altri e con la società, diventata sempre più larga e senza confini apparenti. In questi passi nel presente che però mirano in maniera convinta ed ormai irreversibile verso il futuro ci sono anche nuovi ed efficacissimi sistemi di telecomunicazione che stanno registrando un vero e proprio successo tra i consumatori. E’ senza dubbio il caso di 2N Easy Gate Pro, un gateway GSM o UMTS analogico monolocale indicato sì per il trasferimento voce ma anche per il trasferimento dati e l’invio di fax e messaggi SMS. L’installazione risulta davvero molto facile ed uno dei grandi vantaggi poi è la possibilità di utilizzarlo come una validissima alternativa alla linea fissa grazie ad una tecnologia che utilizza la rete mobile. Esiste anche una versione precedente, 2N Easy Gate, ma l’ultima può essere dotata anche di un’alimentazione di riserva: il vantaggio è notevole basti pensare a tutte quelle volte in cui viene a mancare la corrente elettrica.

Diverse le caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere

Ma andiamo a vedere da più vicino le diverse caratteristiche di questo 2N EasyGate PRO che lo rendono davvero unico nel genere della comunicazione vocale ma non solo. Abbiamo già accennato alla sostituzione delle linee fisse quando non sono disponibili oppure quando il loro utilizzo non è redditizio così come si è fatto già riferimento alla facilità di installazione grazie all’ottima soluzione “plug and play” grazie alla quale non dovrete aspettare l’installazione della linea fissa né tanto meno eseguire la configurazione del dispositivo. Buono anche ottenere il backup dell’alimentazione. Nel caso in cui ci fosse il guasto della fonte principale dell’alimentazione il gateway, GSM/UMTS analogico a canale singolo, è alimentato da diverse batterie interne ed uno dei grandissimi vantaggi scaturito da tutto ciò è senza dubbio l’invio e la trasmissione di dati, fax e gli immancabili messaggi SMS. Questi guasti ed il conseguente ripristino dell’alimentazione primaria e/o dello stato della batteria di riserva sono comunicati tramite sistema di messaggistica.

Vantaggi e semplicità nell’utilizzo: 2N EasyGate PRO proiettato verso il futuro

2N EasyGate PRO non finisce di certo di riservare grandi sorprese e vantaggi che lo rendono al passo dei tempi e proiettato verso un futuro sempre più easy e veloce in termini di comunicazione. Abbiamo accennato a diversi vantaggi e caratteristiche, proseguendo possiamo certamente sottolineare il fatto che è presente anche un trasmettitore di impulsi tariffari che servono al dispositivo finale collegato per determinare il prezzo e la durata della singola chiamata. In molti poi, facendo riferimento agli apparecchi classici, si chiedono se sia prevista una carta SIM e un codice PIN: la risposta è affermativa, anche in questo caso queste due componenti sono necessarie per l’installazione di base. Se poi il ricevitore viene sollevato per lungo tempo senza però immettere un numero da chiamare verrà composto in maniera automatica un numero telefonico predefinito così come è possibile inviare un SMS predefinito ad un numero specificato. Infine Il gateway nella versione UMTS permette, oltre alle chiamate, anche di trasferire i dati nell’ambito della rete UMTS in modo così di avere a disposizione un’alternativa completa alla linea ADSL.

Un gateway per una tecnologia di ultima generazione nel nostro vivere quotidiano

Questi e molti altri sono i vantaggi di 2N EasyGate PRO, la comunicazione sarà sempre più breve ed efficacie. Provalo anche tu, entra nel mondo delle migliorie messe in atto per limitare ancora di più l’aspetto comunicativo che già oggi è veloce ed immediato: questo gateway è qualcosa di straordinario messo a disposizione sia per i tecnici che per i rivenditori: un segno tangibile della tecnologia di ultima generazione che ormai fa parte in maniera indiscussa del nostro vivere quotidiano e del nostro modo di comunicare.