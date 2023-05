Smettila di fare la lavatrice la sera. È sbagliato e ti dico il perché

Elettrodomestico di cui non si può fare a meno, la lavatrice è sicuramente tra i più usati in casa. La sua presenza è inderogabile, anche per questo che le varie aziende produttrice mettono in commercio anno dopo anno modelli sempre più innovativi, efficienti e facili da usare. Ma quali sono le regole per fare una bucato profumato e pulito tenendo conto anche del risparmio energetico.

Certo è che una famiglia media solitamente tende a fare più lavatrici al giorno per questo tenere alcuni comportamenti efficienti è l’opzione giusta. La prima cosa da fare è quella d’evitare di fare lavatrici a basso carico.

Ti spiego perchè non devi fare la lavatrice la sera

Inoltre non tutti sanno che farla di sera è sbagliatissimo: ecco perchè è meglio non acquisire quest’abitudine. Solitamente fare il bucato di notte riduce di molto il consumo energetico, ma ha anche degli effetti collaterali.

In primo luogo il rumore dell’elettrodomestico potrebbe disturbare il sonno, e non è da poco visto che l’indomani la sveglia suona. Ma il motivo da tenere in considerazione è un altro, una volta finito il ciclo di lavaggio i panni lavati non vengono immediatamente stesi. Solitamente restano tutta la notte nel cestello con l’oblò chiuso e questo favorisce il ristagno di muffe e batteri. Se il bucato rimane nella lavatrice più di due ore una volta finito il lavaggio i panni potrebbero avere un cattivo odore oltre ad essere affetti di germi. Il consiglio? Evitate di fare la lavatrice di notte.

Lavatrice ecco come va pulita

Meglio evitare

Gli esperti, ma anche le casalinghe più attente consigliano di non fare la lavatrice di sera. E’ sempre meglio scegliere le ore diurne, fare un programma a pieno carico e se possibile ecologico e stendere i panni appena il lavaggio è terminato.

Questo permetterà d’avere capi profumati, puliti e freschi. È molto importante rispettare anche le modalità del lavaggio come quello di non mixare i capi bianchi con i colorati e di non usare alte temperature se non ce n’è effettivamente bisogno. Anche la scelta del detersivo e dell’ammorbidente dovrebbe essere fatta nel rispetto dell’ambiente, ma soprattutto dei tessuti.