Soccerstars il rivoluzionario gioco che ti fa guadagnare anche senza giocare

Soccerstars è la piattaforma di gioco che sta rivoluzionando il mondo del poker, delle scommesse sportive e del fantacalcio online. Questa innovativa piattaforma permette agli appassionati di partecipare a molteplici tornei e, soprattutto, di guadagnare senza nemmeno giocare.

Gioca e guadagna: il modello play to earn (P2E)

Un nuovo modo di giocare

Soccerstars è un gioco “play to earn” (P2E), dove i giocatori vengono ricompensati in criptovalute o token digitali, non solo per il tempo dedicato a giocare ma anche per i risultati ottenuti. Questa piattaforma offre un’esperienza di gioco unica e coinvolgente, simile a quella del poker online, ma accessibile a tutti.

Tornei per tutte le tasche

I partecipanti possono scegliere tra tornei garantiti, freeroll (senza quota di iscrizione) e testa a testa, mettendo alla prova le loro conoscenze sulle prestazioni dei calciatori professionisti. Confrontarsi con gli altri membri della community e partecipare a tornei rapidi e dinamici è solo l’inizio.

Homepage e tornei per non appassionati

L’homepage di Soccerstars è la prima sezione a disposizione dei giocatori. I partecipanti scelgono ogni torneo a loro preferenza e si confrontano tra loro per decretare il più abile. I tornei sono quelli della piattaforma o creati dalla community, ma ne nascono spesso di nuovi per la gioia degli appassionati.

La seconda sezione è una vera novità per Soccerstars, perché non si rivolge solo ai giocatori, ma anche a chi non ama giocare affatto. In pratica il navigatore può creare un suo torneo personale che può essere pubblico o privato.

Come guadagnare senza giocare

Il ruolo del creatore del torneo

L’aspetto interessante è che il non giocatore può diventare una sorta di sponsor del torneo che ha creato, pubblicizzando il suo prodotto, brand o nome dell’azienda attraverso un banner che può personalizzare e che rimane visibile ai giocatori fino a inizio torneo.

Per ogni iscritto, lo sponsor riceve delle ricompense automatiche e quindi ha una prospettiva di guadagno se riesce a creare un torneo che sia davvero coinvolgente per la community dei partecipanti.

Si tratta in effetti di un vero campionato con squadre di 11 calciatori, ma possono essere anche dei team più piccoli di almeno 5 membri con tanto di partite dal vivo, classifiche e statistiche dei calciatori selezionati. Ovviamente, se la squadra ottiene un buon piazzamento nella competizione, l’organizzatore ha il premio che gli spetta.

La piattaforma offre una terza sezione fondamentale per monitorare tutti i tornei in cui si è iscritti, fornendo un quadro generale della partecipazione.

Gestione del Portafoglio e Programmi di Affiliazione

La quarta sezione della piattaforma è dedicata alla gestione del portafoglio di gioco e della situazione economica degli utenti. Il Loyalty program premia i giocatori di alto livello con punti VIP, utili per partecipare a tornei esclusivi e convertibili in ricompense.

Un metodo alternativo per guadagnare senza giocare è tramite l’affiliazione: si ottiene una commissione sulle iscrizioni ai tornei delle persone che si iscrivono attraverso il proprio link di affiliazione.

In arrivo anche il Fantacalcio di soccerstars

Si chiamerà Fanta Games Soccerstars e per il momento non abbiamo a disposizione altre informazioni. Anche sotto questo aspetto il gioco sarà rivoluzionario ma ci riserviamo di spiegarne le caratteristiche in un altro articolo.

Le prospettive di Soccerstars

Considerando gli aspetti tecnologicamente innovativi della piattaforma, lo spirito agonistico che genera negli appassionati e la possibilità di sfidare le proprie capacità e quelle degli avversari in livelli crescenti di gioco, Soccerstars punta a spopolare e a far parlare molto di sé nei prossimi mesi.

Del resto l’evoluzione del gioco in rete è sempre più rapida, coinvolgente e intuitiva. Soccerstars non fa eccezione, le iscrizioni sono aperte e ci si registra facilmente sulla piattaforma. Per le prestazioni che puntano a strabiliare i partecipanti non resta che attendere il fischio di inizio e la sentenza dei numerosi partecipanti che stanno già scendendo in campo.