Quali sono i requisiti della fatturazione elettronica? Risponde A-Cube

I requisiti per la fatturazione elettronica in Italia sono numerosi e occorre conoscerli per non incappare in errori che comportano l’annullamento e il rifacimento della fattura.

La redazione corretta della fatturazione elettronica

Quando si compila la fattura elettronica si utilizzano delle piattaforme come quella dell’Agenzia delle Entrate o altre simili che sono intuitive, ma l’errore è sempre in agguato ecco perché bisogna fare attenzione a tutti gli elementi che la compongono proprio come si faceva con la fattura cartacea. Aguzziamo quindi la vista per:

Numerare progressivamente in modo corretto le fatture

Evitare errori nell’inserimento dei nostri dati come cedenti o prestatori d’opera (denominazione della ditta, nome, cognome, indirizzo e numero di partita Iva)

Fare massima attenzione anche ai dati del cliente

Specificare sempre prodotti e servizi che sono l’oggetto della transazione tra prestatore e cliente.

Le normative vigenti

La fatturazione elettronica è ormai una protagonista centrale della rivoluzione digitale e le normative che ne regolano l’uso sono numerose e complesse. Basta scorrere il Decreto MEF 24 agosto 2020 n. 132 che stabilisce quando la pubblica amministrazione può rifiutare la fattura elettronica ricevuta dal Sistema di Interscambio (SDI) per capire quanto sia elevato il rischio di errori.

Senza dimenticare il decreto legislativo n. 148 del 27/12/2028 che attua le direttive europee per la diffusione delle fatture elettroniche secondo standard precisi, relativi agli appalti pubblici, e il decreto n. 146 che regola gli obblighi a livello fiscale, le imposte di bollo e la conservazione delle fatture digitali.

Quelli citati sono solo alcuni dei decreti e normative vigenti in materia di fatturazione elettronica ed è facile perdersi tra i meandri tecnici di articoli, paragrafi e allegati.

Di conseguenza, molte imprese e professionisti si rivolgono ad aziende specializzate che non si limitano a fornire servizi digitali, ma sono veri e propri partner dei clienti per semplificare la procedura ed evitare sanzioni ogni volta che si redige una fattura elettronica.

I requisiti di un’azienda partner di imprese e professionisti nella rivoluzione digitale

Per affrontare la rivoluzione digitale nel modo più efficace occorre beneficiare di una serie di servizi che risolvano i problemi legati al mondo delle fatturazioni elettroniche, offrendo soluzioni definitive e facili da gestire.

Per questo motivo, l’azienda A-Cube ha puntato la sua intera mission sul rapporto diretto con il cliente, consulenze personalizzate, obiettivi chiari, misurabili nel tempo e garantiti dall’assistenza offerta sempre in tempo reale.

A-Cube accompagna quindi professionisti e aziende di ogni tipo e dimensione nella sfida quotidiana dedicata alla trasformazione digitale con l’obiettivo di semplificare il lavoro, rendendo lo scambio dei dati elettronici sempre più efficiente, veloce e sicuro.

Il marketplace veloce e potente di A-Cube

A-Cube è un marketplace cioè una piattaforma capace di mettere in relazione prestatori e clienti per condurre le operazioni di e-banking, a livello di fatture attive e passive, automatizzando i pagamenti ai fornitori e gli incassi con la massima efficienza e velocità.

Grazie all’interfaccia avanzato di programmazione API (Application Programming Interface), i prodotti dell’azienda A-Cube sfruttano nel modo più intelligente L’Open Banking, che è la condivisione dei dati fra le banche europee e le aziende di servizi finanziari, per avere sempre sotto controllo l’intero processo delle operazioni digitali.

I punti di forza di A-Cube

In conclusione, A-Cube API è un fornitore di soluzioni API REST, cioè dispone di un’interfaccia di programmazione di tutte le sue applicazioni che sono in grado di comunicare tra loro con la massima rapidità ed efficienza.

I servizi A-Cube si concentrano in particolare sulla fatturazione elettronica, sul nodo smistamento ordini (NSO) che permette lo scambio di documenti elettronici tra fornitori e pubbliche amministrazioni, sull’e-banking ed è compatibile con varie piattaforme ERP che gestiscono, grazie all’automazione, l’intera attività aziendale e professionale.

A-Cube è inoltre uno dei 43 Access point accreditati per inviare documenti sulla rete PEPPOL che in Italia non è necessaria per inviare o ricevere fatture elettroniche ma, nei Paesi esteri che adottano questo standard, permette lo scambio di documenti, comprese le fatture, mentre in Italia è utile per scambiare file sanitari.

Il valore aggiunto di A-Cube x Stripe

A-Cube e-invoicing (servizio di fatturazione elettronica) è integrata con il marketplace Stripe, la piattaforma online studiata per l’elaborazione dei pagamenti e che permette di inviare automaticamente fatture elettroniche in Italia e all’estero.

Oltre un milione di aziende usano Stripe quotidianamente per effettuare o ricevere pagamenti, creando fatture elettroniche in modo semplice, automatico e conforme alla legge.

Basta infatti accedere al proprio account Stripe e cercare l’app A-Cube e-invoicing nel marketplace. Una volta installata l’app, è sufficiente registrarsi inserendo e-mail e cellulare per poi firmare il contratto in modo digitale via smartphone. Una volta scelto il piano di fatturazione, il servizio è gratuito per dieci documenti ogni mese.

I prodotti A-Cube al servizio di ogni esigenza

Serve leggere i movimenti di conti corrente e carte di credito (AISP), inserire disposizioni o richieste di pagamento? Niente di più facile con l’API Open Banking che è del tutto integrabile con il servizio di fatturazione elettronica.

In caso sia necessario inviare e ricevere file elettronici, interviene A-Cube Transfer che esporta i documenti direttamente dal nostro ERP, li carica sul suo sistema e individua le informazioni per creare un file di ogni formato (per citarne alcuni: CSV, Excel, XML o EDI).

A-Cube Transfer suddivide i file che ha caricato in documenti singoli e li trasforma in fatture elettroniche XML, le convalida, le invia in modo mirato all’amministrazione fiscale competente e trasmette un feedback al cliente che contiene ogni step di questo processo.

Se infine occorre conservare i documenti in conformità alla legge, rendendoli sempre accessibili, con ricupero rapido delle informazioni e download della ricevuta di conservazione di ogni file, le Preservation API di A-Cube offrono al cliente la massima versatilità per soddisfare le sue richieste specifiche, secondo le normative della nazione di residenza.

A-Cube X Stripe il partner aziendale facilitatore del cliente

Per superare ogni ostacolo quando si redige la fattura elettronica (E-Invoice) occorre la gestione semplificata dello scambio di fatture di API Rest che usa il suo interfaccia sicuro, rapido e si integra facilmente nel nostro sistema informatico.

Semplificare tutti i processi più complicati, compresa la firma digitale, riduce nettamente il rischio di sanzioni, usando A-Cube X Stripe in conformità alla legge grazie alla conservazione trasparente e alla rendicontazione fiscale automatizzata.

Operare con efficacia nell’Open banking, con accesso e gestione automatica dei movimenti bancari, significa seguire le orme di oltre 80mila aziende, già servite da A-Cube, che lavorano in tutti i settori economici.

Velocità ed efficienza di A-Cube X Stripe al tuo servizio

Processare la fatture in tempo reale senza code o rallentamenti, controllando invio e stato di avanzamento, non è più un problema grazie alla Dashboard Stripe, senza dimenticare che A-Cube è un canale accreditato presso l’Agenzia delle Entrate per gestire le fatture elettroniche.

Vuoi entrare anche tu nel grande club di A-Cube X Stripe che serve migliaia di clienti con milioni di documenti gestiti ogni mese? Non indugiare oltre, scarica l’app!