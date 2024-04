Google Play Store, il nuovo aggiornamento prevede un doppio download contemporaneo

Una novità attesa da tempo dagli utenti Android. Finalmente sarà possibile procedere con un doppio download su Play Store senza attendere il completamento e l’installazione della prima applicazione. Si ottimizzeranno i tempi evitando una perdita di tempo non necessaria soprattutto se si ha una buona banda. L’update del Play Store consentirà di svolgere operazioni simili velocemente.

La super novità del nuovo aggiornamento Google Play Store

In primis la novità è stata testata in America su dispositivi quali Galaxy S23 Ultra nonché su diversi Pixel Phone. L’app è stata verificata anche su modelli meno recenti come S21 Ultra, evento che suggerisce come il rilascio sarà diffuso. Condizione necessaria è avere installato sul device almeno Android 14 più l’ultimo aggiornamento di Google Play Store (v400.6.31 minimo).

La funzionalità ha dei limiti da conoscere. Per ora è possibile avviare unicamente il download di due applicazioni per volta e non si possono aggiornare contemporaneamente le app. Un difetto che molti utenti non comprendono e che sperano possa essere risolto con un aggiornamento futuro. Al momento rimane solo la possibilità di creare una fila di download o aggiornamenti con messa in pausa di quelli successivi fino a che non si completeranno i primi due.

Per aggiornare Play Store e rimanere al passo con le novità basterà aprire l’app, selezionare Impostazioni, cliccare su Versione del Play Store e leggere il messaggio che apparirà. “Google Play Store è aggiornato” è la dicitura che indica che l’app è già nell’ultima versione disponibile mentre “Una nuova versione del Play Store sarà scaricata e installata” indica che il sistema ha già pianificato il download dell’aggiornamento.