Sony vuole riuscire a vendere 25 milioni di PS5 puntando su sconti e grandi uscite

Sony vuole riuscire a vendere fino a 25 milioni di Playstation 5 entro marzo 2024. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo potrebbe avviare un programma di promozioni e anche puntare sulle grandi uscite per console, ad esempio Marvel’s Spider Man 2, giochi sportivi autunnali e il nuovo Call of Duty: Modern Warfar III. Su Trovaprezzi, il costo della console si aggira attorno ai 445 euro, prezzo che cresce collegato ai grandi videogiochi come Call of Duty e God of War Ragnarok.

Le stime

Sony basa le sue stime sui risultati delle vendite della PS5 nel primo trimestre finanziario. Si è raggiunto il traguardo di ben 41,7 milioni di console vendute. Da quanto emerge, il colosso tecnologico non è soddisfatto delle vendite raggiunte ma ha chiarito che nei prossimi mesi le richieste di PS5 potrebbe aumentare portando al raggiungimento del traguardo.

Se la media mensile è stata d 3,3 milioni di console vendute, questo numero verrà aumentato applicando sconti e promozioni, soprattutto nei black friday vicini alle feste importanti come Halloween o il Natale.

Le parole di Hiroki Totoki, presidente Sony

Dalle parole del presidente Hiroki Totoki, si comprende come i prossimi tre mesi siano fondamentali, anche perché il mantenimento degli obiettivi vendite si ripercuote spesso sugli indici finanziari. Reuters ha riferito queste parole “crediamo che ci sia ampia possibilità di raggiungere l’obiettivo“, parlando delle venticinquemila unità Ps5 che si vogliono riuscire a vendere.

Oltre ad un programma di promozioni pensato per spingere le vendite, Reuters ha descritto anche un piano strategico pensato su vari mercati, compresa l’Italia. Sony potrebbe applicare delle riduzioni di prezzo temporanee sulle PS5, da non escludere che possa anche sfruttare le uscite mensili di giochi PS Plux, Extra e Premium.