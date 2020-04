Stop a Iva, ritenute e contributi anche per le imprese con oltre 50 milioni di ricavi

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per i mesi di aprile e maggio per chi ha ricavi o compensi anche oltre 50 milioni di euro e un calo del fatturato del 33% per chi è sotto i 50 milioni e del 50% per chi è sopra. Ma attenzione ad approfittarsi dell’emergenza.