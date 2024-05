Torta soffice allo yogurt in friggitrice ad aria, una nuvola

Questa torta soffice allo yogurt è una delizia leggera e gustosa, perfetta per colazione o merenda. Facile da preparare e cotta in friggitrice ad aria, sarà pronta in soli 30 minuti!

Ingredienti stampo da 20

150 g di farina

30 g di fecola

90 g di zucchero

1 uovo

1/2 bustina di lievito per dolci

50 ml di olio di semi

1 vasetto di yogurt (125 g) gusto a piacere

Buccia grattugiata di un limone bio

vaniglia

zucchero a velo

Procedimento

In una ciotola, sbatti l’uovo con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi l’olio e lo yogurt, mescolando bene.

Setaccia le farine e il lievito e aggiungili gradualmente al composto, mescolando delicatamente. Aggiungi la buccia grattugiata del limone, la vaniglia e mescola fino a ottenere un impasto omogeneo.

Cottura

Preriscalda la friggitrice ad aria a 160°C per 2 minuti Versa l’impasto in uno stampo adatto alla friggitrice ad aria, precedentemente imburrato e infarinato. ( usa stampi in metallo antiaderente )

Cuoci a 160°C per 30 minuti. Verifica la cottura inserendo uno stecchino al centro della torta; se esce pulito, la torta è pronta.

Lascia raffreddare la torta prima di rimuoverla dallo stampo e servirla.

Consigli