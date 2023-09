Da anni circolano in rete tantissime ricette di gnocchi o tortellini fritti o trasformati in snack croccante utilizzando il forno. Nel gruppo Facebook dedicato alla Friggitrice ad aria FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE, troviamo una ricetta riuscita dei tortellini fritti utilizzando, per l’appunto, la friggitrice ad aria.

Lorita Russo, l’admin del gruppo ha lanciato il tormentone di Settembre, realizzando appunto i tortellini fritti in friggitrice ad aria, una ricetta già testata da lei circa 2 anni fa. Ha utilizzato dei semplici tortellini al formaggio marchio Conad, che si trovano nel banco frigo. Poi, olio e formaggio grattugiato a sentimento.

Tortellini fritti in friggitrice ad aria: ingredienti

250 g di tortellini ai 4 formaggi

olio evo

formaggio grattugiato q.b

carta alluminio

Cottura

Nello stesso contenitore dei tortellini è stato aggiunto l’olio ed il fornaggio, andranno amalgamati e trasferiti nel cestello della friggitrice ad aria sopra un foglio di carta argentata. Un ulteriore puff di olio e sono pronti per la cottura. Possono essere cucinati anche se surgelati.

Il tempo di cottura è di 180 gradi per 10 minuti. Risultato riuscito, la ricetta infatti è molto semplice da eseguire.

Devono uscire i tortellini nella loro perfetta forma, dorati e croccanti. Come salse di accompagnamento consigliamo: ketchup, senape, salsa alla yogurt, salse alle erbe, del semplice succo di limone o aceto balsamico.

Tortellini fritti, un vero tormentone, ci provano anche i ristoranti per i loro antipasti o aperitivi

Due anni fa, Lorita Russo, autrice della ricetta di oggi e di un libro dedicato alle ricette in Friggitrice ad aria, aveva provato anche a cucinare i ravioli fritti all’epoca subì moltissime critiche, ma i suoi esperimenti sono ugualmente comtinuati e oltre questa ricetta ha ideato anzi inventato il ragù in friggitrice ad aria.( anche questo molto criticato ed ora apprezzatissimo )

Un utente ha raccontato che tortellini o gnocchi fritti sono proposti anche dai ristoranti o dai pub per i loro antipasti e aperitivi. Insomma, parliamo di un vero tormentone culinario.

