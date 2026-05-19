Tutti i dieci episodi della seconda stagione di  The Agency disponibili dal 21 giugno

Paramount+ ha annunciato la data di debutto della seconda stagione di THE AGENCY e ha svelato il trailer ufficiale e le prime immagini della nuova stagione. Tutti i dieci episodi della seconda stagione di THE AGENCY saranno disponibili dal 21 giugno in esclusiva su Paramount+. L’acclamato spy thriller vede protagonisti il due volte candidato all’Academy Award® Michael Fassbender, il candidato all’Academy Award® Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston e Richard Gere.

THE AGENCY segue Martian (Fassbender), un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura persino nella propria vita. Samia (Turner-Smith), la donna che ama, è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingersi oltre il punto di non ritorno. L’unica via d’uscita è andare ancora più a fondo. Martian dovrà muoversi su un filo sottilissimo se vuole salvare l’amore, la propria vita e la missione.

Nel cast della serie figurano

Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon, India Fowler, Andrew Brooke, Christian Ochoa Lavernia, Reza Brojerdi, Ambreen Razia, Alex Reznik e Richard Gere. Dominic West e Hugh Bonneville partecipano come guest star. Nel cast anche Medalion Rahimi, Tessa Ferrer, Clayne Crawford, Keanush Tafreshi e Raza Jaffrey.

La seconda stagione di THE AGENCY è stata commissionata da Paramount+ e prodotta in collaborazione con Paramount Television Studios e 101 Studios. Il vincitore del Tony® Award Jez Butterworth e John-Henry Butterworth tornano come sceneggiatori ed executive producer.

Tra I produttori esecutivi figurano inoltre

David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari per 101 Studios; George Clooney e Grant Heslov per Smokehouse Pictures; Alex Berger per TOP – The Originals Productions; Ashley Stern e Pascal Breton per Federation Studios/Federation Entertainment of America; Michael Fassbender, Joe Wright e Keith Cox.

La serie rappresenta una nuova interpretazione dell’acclamato drama francese Le Bureau des Légendes (The Bureau a livello internazionale). The Bureau è stata creata da Eric Rochant ed è una serie originale Création CANAL+ prodotta da TOP – The Originals Productions e Federation Studios.

La prima stagione di THE AGENCY è disponibile in streaming su Paramount+.