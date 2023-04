Trucco pulizia vetri, lavali in 60 secondi. Lo fanno tutti i giorni in albergo

Sapete come fanno in albergo a pulire i vetri in 60 secondi? Il trucco è semplicissimo, ma non da tutti conosciuto e permette d’avere vetri puliti, splendenti e soprattutto senza aloni. Di sicuro la pulizia dei vetri e finestre è tra quelle più impegnative in casa, richiede olio di gomito ma anche strumenti adatti per ridurre al minimo l’impegno.

Per eliminare gli aloni più difficili o anche le classiche impronte di mani è determinante avvalersi di metodi ideali e prodotti giusti. Spesso infatti si usano detersivi non adeguati o panni che invece di pulire creano problemi ancora più insistenti. Macchie, aloni, impronte sono solo alcuni dei problemi che possono far apparire i vetri sporchi.

Quali trucchi usare per ottenere vetri splendidi con un risultato perfetto?

Utilizzare il metodo che stiamo per suggerire è davvero semplicissimo e in un minuto avrete dei vetri pulitissimi. Ecco quali strumenti procurarsi per ottenere risultati sorprendenti. Una volta accertato che infissi e tapparelle sono puliti si può usare il trucco degli albergatori. In primo luogo è molto importante utilizzare prodotti naturali che sono innocui per la salute, sono a basso costo e non contengono prodotti chimici non sempre vantaggiosi sulle superfici.

Pulire i vetri in meno di un minuto: ecco il trucco

Inserite in un flacone spray pulito 500 ml di acqua e 100 ml di aceto bianco. Agitate bene e poi spruzzate sui vetri a questo punto passate un panno morbido privo di pelucchi.

Si può preparare un’altra soluzione sempre molto efficace: miscelate acqua e borotalco. In un contenitore mixate 500 ml di acqua e 2 cucchiai di borotalco. Mescolate bene. A questo punto immergete un panno in microfibra che andrà passato sui vetri. Asciugate le superfici con un altro panno morbido, che non lascia pelucchi. Sono due soluzioni facili, veloci, efficaci e soprattutto rapidissime.

Qual’è il miglior panno per pulire i vetri?

