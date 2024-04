Turisti abbandonati dalla nave da crociera, sono sani e salvi

Guinea, crociera, sole, relax. Tutto bene se non fosse che otto viaggiatori, scesi dalla nave da crociera per visitare la località in cui avevano attraccato, ritardano e questo implica che la nave riparta senza di loro.

La nave della Compagnia Norwegian ha puntualmente lasciato il porto dell’isola della Guinea in cui aveva sostato per alcune ore, però l’ha fatto nonostante l’assenza a bordo di otto turisti. Si tratta di sei americani e due australiani colpevoli di ritardo.

- Advertisement -

L’accaduto ha destato scalpore anche perché tra queste otto persone c’era anche una donna incinta e una persona paraplegica, mentre un altro viaggiatore 80enne sembrerebbe ‘giustificato’ per il ritardo nel rientro a bordo dal fatto che stava ricevendo cure mediche sull’isola. Tuttavia, come ha rimarcato la compagnia Norwegian, non si è trattato di un piccolo ritardo, bensì di oltre 1 ora.

La Norwegian ha anche affermato che è responsabilità unicamente dei viaggiatori preoccuparsi di essere puntuali rispettando le indicazioni temporali che vengono fornite dal personale di bordo in occasione di ogni tappa della crociera. Questo è fondamentale per non inficiare la scaletta di viaggio oltre che segno di rispetto nei confronti degli altri turisti.

- Advertisement -

Alla fine gli otto turisti sono riusciti a riprendere il viaggio in crociera salendo sulla nave in occasione della tappa in Senegal, ma solo dopo aver attraversato sei Paesi.