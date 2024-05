Un’Amica a New York raccontata dai volti dietro questo marchio brillante

Chi non ha mai desiderato partire per un viaggio alla volta di New York? Sara, Camilla e Lorenzo sono pronti ad accoglierci, offrirci la loro conoscenza e condividerla con i turisti proprio come farebbe un amico o perlopiù un volto amico. Ma chi sono questi ragazzi di cui stiamo parlando? Sono tre giovani spumeggianti e pieni d’idee ma soprattutto sono tre volenterosi ragazzi italiani riusciti a portare il sole del Bel Paese anche nello scenario nuvoloso della città di New York durante questa piacevole intervista.

Stiamo parlando proprio di Sara, Camilla e Lorenzo che hanno scelto di accompagnare diversi turisti italiani ( e non ) alla scoperta delle bellezze e delle attrattive della città di New York con un’assistenza ad personam via WhatsApp. Il tutto è semplicemente riassunto in Un’Amica a New York. Ma conosciamoli meglio e lasciamo che siano loro a presentare questo ingegnoso progetto pieno di sorrisi e della freschezza della loro gentile età.

Intervista video

Video montato da Frank Nuenda.

Si ringraziano i tre giovani italiani intraprendenti che hanno reso possibile questa notevole intervista dove buon umore e buoni propositi fanno da padrone per tutto il tempo.

Auguri e Complimenti ai giovani Sara, Camilla e Lorenzo!