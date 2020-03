Viaggiare nel mondo restando a casa: tour panoramici e foto in 3d

Viaggiare in questo momento non è possibile, ed anche quando la quarantena sarà finita, non è molto sicuro lasciare il proprio Paese. Tuttavia, esistono delle applicazioni che consentono viaggi virtuali in modo da fare un comodo tour senza lasciare la propria abitazione. Basta avere un visore per la realtà aumentata ed uno schermo, che sia del pc, della smart tv o dello smartphone.

I migliori link per i viaggi virtuali

Google Earth, con la sua grafica 3D consente di “toccare con mano” le varie bellezze di una città, musei, monumenti e strade. Serve avere un visore ed accedere alla pagina della realtà aumentata Google Vr.

Gigapan è, invece, un sito sviluppato dalla Carnegie Mellon University in collaborazione con la Nasa Ames Intelligent Robotics Group ed il supporto di Google, che consente un viaggio utilizzando altri…punti di vista!

Streetviewr è un’applicazione che invece consente di “viaggiare” in modo del tutto casuale attraverso le meraviglie del mondo, tra i posti più esotici e più votati e raccomandati dagli altri utenti.

Il sito Virtual Globetrotting, invece, offre delle immagini di luoghi meravigliosi da consultare all’interno di un blog che costituisce un punto di riferimento per tutti i viaggiatori anche se in questo momento chiusi a casa.

Il sito 360cities.net mette a disposizione degli utenti una ricchissima raccolta di immagini di città e paesaggi, tappezzate sulla mappa interattiva. Basterà cliccarci per visitare, in modo interattivo, il luogo selezionato.

Per chi vorrebbe invece fare un tuffo nel passato, la scelta giusta è HistoryPin che permette di ammirare le immagine storiche di un determinato luogo, e di metterle a confronto con quelle attuali offerte da Street View, con una timeline che permette di scegliere con esattezza il periodo storico nel quale immergersi.

Insomma, la scelta è davvero ampia: basta un display per divertirsi ed intrattenersi anche in questo momento dove è assolutamente vietato uscire di casa.