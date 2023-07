Vuoi testare prodotti gratis per la casa? Scopri come fare

Di tendenza e sempre più comune e frequente in rete la nascita di community unite per testare prodotti per la casa: il tutto ovviamente gratis. L’esigenza dell’aziende di conoscere il parere dei consumatori appena immesso un nuovo prodotto sul mercato si allinea a quella di molti d’aver campioni e test gratuiti da provare, in cambio di un semplice like o di una recensione.

Tali community facilitano l’accesso a questi test e aiutano i brand ad entrare in contatto con coloro, e sono molti, che si prestano a dare la loro opinione su prodotti nuovi. Un’attività vera e propria per alcuni e un divertimento per molti altri. Partecipare alla selezione per avere prodotti per la casa gratis solitamente è molto facile: è sufficiente compilare un modulo online, in alcuni casi rispondere a qualche domanda e infine inviare i propri dati personali.

Brawn, leader nei prodotti per la casa

In questi giorni Brawn, nota azienda che produce detersivi per la casa, ha invitato a testare alcuni dei suoi prodotti. Ecco come fare per partecipare ed essere scelto come tester. Basterà compilare il modulo al link indicato e seguire le indicazioni del brand. Le candidature con probabilità chiuderanno a fine mese, quando poi saranno comunicati i nomi dei tester scelti.

Brawn è tra i brand leader nei prodotti per la pulizia della casa. E’ attento all’esigenze del proprio cliente e spesso apporta miglioramenti vantaggiosi ai suoi detersivi. Tuttavia è molto interessato al parere dei suoi consumatori.

Requisito importante per essere scelti è quello di disporre di un account Instagram. Non resta che tentare di rientrare nella selezione di Brawn seguendo tutte le indicazioni del brand.