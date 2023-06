Will Media presenta 2Cents

Tra le novità 2023 di Will Media un nuovo progetto editoriale social-first realizzato da Will Media in collaborazione con Assogestioni: si tratta di 2Cents, ecosistema digitale distribuito su vari canali dedicato all’educazione finanziaria per le nuove generazioni.

L’obiettivo del progetto è creare un community social-first e multicanale intorno ai temi della gestione del risparmio e dell’investimento seguendo la necessità di fare educazione finanziaria con linguaggi nuovi in Italia, dove secondo i dati del Censis la disinformazione finanziaria è in aumento negli ultimi anni creando disorientamento e sfiducia nelle generazioni che si affacciano su questo mondo.

- Advertisement -

Il progetto, presentato per la prima volta alla XIII edizione del Salone del Risparmio – che ha visto la partecipazione di Mia Ceran giornalista e podcaster di Will Media, Giuliano D’Acunti, country manager per l’Italia di Invesco e vicepresidente del Comitato di Educazione Finanziaria di Assogestioni, Riccardo Haupt, Head of Strategy di Will Media e Clara Morelli autrice e content creator – risponde perfettamente a due esigenze emerse dal Salone ovvero la formazione professionale continua e l’alfabetizzazione finanziaria, in particolare delle generazioni più giovani, che costituiranno gli investitori di domani.

2Cents è un ecosistema digitale distribuito su vari canali:

partirà da Instagram e TikTok, per poi espandersi con un podcast, una newsletter, una serie di eventi fisici, sedute di mentoring 1-to-1 e uno spazio digitale su Telegram per il confronto tra i membri della community.

- Advertisement -

L’obiettivo editoriale di 2Cents è proprio quello di soddisfare un bisogno di informazioni chiare sul mondo della gestione del risparmio, offrendo contenuti chiari e accessibili senza semplificare il contesto economico contemporaneo e offrendo strumenti di alfabetizzazione finanziaria. 2Cents sarà l’anima editoriale di una progettualità di lungo periodo che vede Assogestioni collaborare con Will Media, la cui community oggi è composta da oltre 2 milioni di persone e si pone l’obiettivo di generare attenzione e consapevolezza sui grandi temi del nostro tempo.

Will è una community online

di persone e aziende consapevoli del loro impatto sul futuro. Creiamo ogni giorno contenuti originali di qualità con l’obiettivo di collaborare per un mondo più sostenibile, più equo, più data driven e con un nuovo motore economico. Dal 2020 siamo diventati un punto di riferimento nell’ambito dell’informazione digitale per una community di oltre 2 milioni di persone. A tutti loro raccontiamo i cambiamenti che ci circondano tramite una grande varietà di format, distribuiti attraverso le nostre otto piattaforme, eventi live, progetti speciali. Ci impegniamo a farlo con semplicità e chiarezza, ma mai banalità.