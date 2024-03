Zucchine agli aromi grigliate in friggitrice ad aria

Le zucchine agli aromi grigliate sono un contorno facile e delizioso che si sposa perfettamente con numerosi piatti. Oggi vi presento una versione leggera e gustosa, preparata nella friggitrice ad aria, che vi permetterà di godere di tutto il sapore delle zucchine senza l’eccesso di grassi. Seguite questa semplice ricetta per un contorno irresistibile e salutare.

Ingredienti zucchine grigliate

2 Zucchine

1 cucchiaio di Aceto

Olio d’oliva q.b

Origano

Aglio tritato

Basilico fresco

Prezzemolo tritato

erba cipollina

pepe

Sale

Procedimento

Lavate le zucchine e tagliatele a fette sottili, preferibilmente della stessa dimensione per una cottura uniforme.

In una ciotola grande, condite le fette di zucchina con un filo d’olio d’oliva, aceto, origano, pepe, erba cipollina aglio tritato, basilico fresco e prezzemolo tritato. Aggiungete il sale.

Mescolate bene in modo che siano uniformemente ricoperte dalle spezie e dagli aromi.

Disponete le fette di zucchina condite nel cestello della friggitrice ad aria, facendo attenzione a non sovrapporle troppo per consentire una cottura uniforme.

Cottura

Cuocete le zucchine grigliate nella friggitrice ad aria a 180 gradi per circa 15/20 minuti, girandole a metà cottura per garantire una doratura uniforme su entrambi i lati.

Una volta pronte, servite le zucchine grigliate calde come contorno o antipasto, magari accompagnate da una salsa fresca o una maionese leggera.

Consigli

Potete personalizzare la ricetta aggiungendo altre spezie o erbe aromatiche secondo i vostri gusti, come peperoncino per un tocco di piccantezza o timo per un aroma più intenso.

Assicuratevi di non affollare troppo il cestello della friggitrice ad aria per evitare che le zucchine non cuociano uniformemente.

Se preferite una consistenza più croccante, potete aggiungere un po’ di pangrattato o parmigiano grattugiato prima di cuocerle nella friggitrice ad aria.