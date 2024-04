172° anniversario per la Polizia di Stato

Roma, Piazza del Popolo. Oggi in presenza delle più alte cariche dello Stato si svolgeranno le celebrazioni per i 172 anni dalla nascita della Polizia di Stato.

Il Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha affermato l’importanza di questa ricorrenza e l’importanza di celebrare, ogni anno, in questo giorno la festa della Polizia di Stato. E’ un modo in cui modernità e attualità si sovrappongono, perché è fondamentale ricordare il passato per guardare al futuro e affrontare le sfide di ogni giorno nell’interesse della comunità.

La cerimonia ha avuto inizio presso la sede della Scuola Superiore di Polizia di Roma con la deposizione di una corona di fiori da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presso il Sacrario dei Caduti. Gesto ripetuto anche dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal Prefetto Vittorio Pisani.

Alle 11:00 la cerimonia solenne in Piazza del Popolo durante la quale Sergio Mattarella conferirà la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Bandiera della Polizia di Stato quale ringraziamento per l’attività svolta e i risultati conseguiti dal personale appartenente al gruppo sportivo Fiamme Oro.

Medaglia d’Oro al Valore Civile anche per la guardia di pubblica sicurezza, Paolo Diano, deceduto in servizio nel 1981 a Bologna.

Saranno anche concesse le promozioni agli agenti che si sono particolarmente distinti e per gli eccezionali risultati conseguiti durante l’espletamento delle loro funzioni.

Alle ore 16:00 ci sarà il cambio della guardia presso il Palazzo del Quirinale.

Dal 12 al 14 aprile a Roma saranno allestiti diversi stand in cui il personale della polizia stradale, postale, delle telecomunicazioni, ferroviaria, nonché dei reparti antidroga, anticrimine e tutela delle frontiere, forniranno informazioni ai cittadini. Inoltre, il personale medico della polizia di stato garantirà gratuitamente in queste giornate esami ematici e visite cardiologiche con elettrocardiogramma.