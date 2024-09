30 anni di storie, innovazioni, avventure e sorprese. Sono i 30 anni di Panini Comics, la casa editrice modenese che in questo 2024 festeggia i suoi tre decenni di pubblicazioni con una serie di iniziative che celebrano il passato e tutti i grandi successi raggiunti nel corso degli anni, raccontano il presente e soprattutto rivolgono lo sguardo verso il futuro, costantemente alla ricerca di grandi storie e avventure emozionanti.

Il 2 aprile 1994 nasce ufficialmente Marvel Italia S.r.l.

con sede a Bologna, e nel dicembre dello stesso anno si fonde con Panini, diventando così l’odierna Panini S.p.a. La casa editrice Panini Comics è diventata rapidamente un punto di riferimento nel mondo dei fumetti ampliando negli anni il suo catalogo, includendo manga, graphic novel italiane, europee e internazionali. Rassegna sempre più ricca che ha accolto in questi 30 anni licenze prestigiose come Disney, DC Comics e Asterix, consolidando la sua leadership nel mercato globale dei fumetti.

Per rivivere la storia nella sua completezza, Panini Comics presenta Omnibus – I primi trent’anni di Panini Comics, un podcast originale prodotto da Dog-Ear, che ripercorre tre decenni di successi e trasformazioni nel mondo del fumetto attraverso i momenti chiave dello straordinario viaggio della casa editrice modenese. A guidare le puntate saranno la giornalista e conduttrice Eva Carducci e il direttore editoriale di Panini Comics, Marco Marcello Lupoi. Con loro, in ognuno dei cinque episodi di Omnibus, si affiancherà un ospite d’eccezione per raccontare aneddoti, retroscena e riflessioni sul mondo del fumetto. Omnibus sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming con un episodio inedito ogni martedì a partire dal 17 settembre per cinque settimane.

In esclusiva per il compleanno di Panini Comics, inoltre,

un inatteso (e graditissimo) ritorno di Rat-Man! Leo Ortolani presenta Trentennial Park, una nuova storia con protagonista il suo iconico personaggio che ha appassionato migliaia di lettori in oltre 25 anni di pubblicazione per Panini Comics. “As time goes by, ma poi siamo sempre qui, perché alla fine, non è mai veramente finita. Soprattutto se c’è Rat-Man e soprattutto se ci sono e ci saranno, sempre, fumetti da pubblicare”, commenta Ortolani, “Buon trentennale, Panini Comics!”. Quest’albo celebrativo, creato ad hoc per festeggiare a colpi di humor la casa editrice, sarà disponibile in edicola, fumetteria, a Lucca Comics & Games 2024 e su panini.it a partire da giovedì 31 ottobre.

Uscita: 31 ottobre

Prezzo: € 5,00

Pagine: 32

Rilegatura: spillato

Formato: cm 16×21

Interni: Bianco e nero

Distribuzione: Edicola, fumetteria, online

E poi, un regalo davvero imperdibile:

il sensei Yukito Kishiro omaggiai trent’anni di Panini Comics con un’illustrazione inedita ed esclusiva per l’Italia, che sarà protagonista della cover variant del primo numero di Alita Panzer Edition. Pietra miliare dello sci-fi manga e autentico mito del fumetto contemporaneo, nonché uno dei primi titoli giapponesi pubblicati dalla casa editrice modenese, Alita ha conquistato il cuore dei lettori in tutto il mondo, ispirando anche un celebre film live action diretto da Robert Rodriguez. Un’edizione unica, da collezione, pensata per festeggiare i 30 anni della casa editrice, arricchita da una litografia in formato A5 in omaggio su tutta la tiratura.

Uscita: novembre

Prezzo: € 25,00

Pagine: 632

Rilegatura: brossurato

Formato: cm 18×25,2

Interni: Bianco e nero

Distribuzione: Fumetteria, online

Queste sono solo alcune delle tante iniziative promosse da Panini Comics per celebrare il suo trentennale. Altri appuntamenti da non perdere sono in programma per le prossime settimane, pronti a destare grande sorpresa tra tutti i lettori. Quale modo migliore per festeggiare? Buona lettura e… buon ascolto!