5 ricette con le caserecce, abbiamo scelto le più buone

Le caserecce sono un formato di pasta alternativi ai classici fusilli, rigatoni o farfalle. Non sono difficili da preparare in casa, per creare la forma di pergamena tipica si utilizza una cannuccia piccola o anche, con un po’ di manualità, i rebbi di una forchetta.

La loro origine è siciliana ma la loro preparazione è anche molisana. In realtà, la ricetta più antica è araba, probabilmente è stata importata o scoperta durante viaggi e scambi commerciali o culturali.

Sicuramente, le casarecce si trovano in tutte le regioni grazie a ricette come zuppe o primi piatti di verdura e carne. Vi proponiamo cinque piatti semplici da cucinare.

Casarecce alla trapanese o mediterranee

Ingredienti

400 g di casarecce

150 g di mollica di pane

8 pomodorini

1 melanzana grande

basilico

aglio

olio evo e sale q.b

Preparazione

Tagliare a cubetti la melanzana, spurgarla con il metodo del sale e dello scolapasta.

Lavare i pomodorini e ridurli a cubetti.

Raccogliere i pomodori in una ciotola e condirli con spicchio di aglio sbucciato, olio, sale, e basilico abbondante spezzettato. Lasciare riposare il tutto.

Scolare le melanzane, asciugarle e friggerle in due dita di olio, cuocerle finché non saranno dorate e scolare con carta da cucina o assorbente.

In una padella, con un filo di olio tostare la mollica di pane.

Mentre si fanno tutti questi passaggi, lessare la pasta in acqua bollente e salatela.

Quando sarà pronta, raccoglietela in una zuppiera, mettete da parte l’aglio dei pomodorini e versateli nella pasta con il condimento ottenuto.

Aggiungere anche al momento di servire, melanzane fritte, mollica croccante e foglie di basilico di decorazione.

Casarecce con pesto alla siciliana

Ingredienti

400 g di casarecce

600 g di pomodori da sugo

100 g di parmiggiano reggiano

50 g di pinoli

150 g di ricotta

150 ml di Evo

q.b: basilico, pepe nero, sale

2 spicchi di aglio

Preparazione

Lavate con cura i pomodori e divideteli a metà.

Eliminate la parte interna e premeteli per eliminare semini e succo in eccesso.

Lavate le foglie di basilico, asciugatele con un panno dopo averle scolate, non schiacciatele nell’asciugarle.

Mettete il tutto in un mixer insieme ai pinoli.

Sbucciate lo spicchio d’aglio, dividetelo a metà e unitelo al composto assieme al parmigiano grattugiato e alla ricotta. Salate e pepate a piacere.

Versate anche l’olio e accendete il macchinario, frullate tutto a bassa velocità, deve venire una crema senza grumi ma non troppo liquida.

Verificate sale e pepe, aggiungete se necessario.

Quando il pesto è pronto, potete bollire la pasta, quando sarà pronta mettetela in un tegame e servitela.

Altrimenti, potete anche scegliere di mantecarla ancora cuocendola per qualche minuto con il pesto ottenuto e un altro pizzico di parmigiano.

Servite il tutto caldo e con qualche foglia di basilico.

Caserecce zucchine e stracchino

Pasta semplicissima da preparare in pochi minuti e se si ha fretta.

400 g di caserecce,

3 zucchine

1 cipollotto

Olio Evo q. b.

100 g di stracchino o altro formaggio acido e cremoso, potete anche utilizzare feta greca che si abbina bene con le zucchine.

1 pizzico di peperoncino

sale, pepe e prezzemolo tritato q. b.

Preparazione

Cuocete le casarecce in acqua abbondante e salata.

In una padella soffriggete il cipollotto, quando ben dorato aggiungete le zucchine tagliate o a pezzetti o a listarelle, stile julienne.

Aggiustate con sale, pepe e peperoncino.

Scolate la pasta e saltatela nella padella con le zucchine.

Aggiungete lo stracchino o altro formaggio o feta greca (non si scioglierà ma si amalgamerà bene al sapore delle zucchine e del cipollotto).

Aggiungete anche il prezzemolo tritato.

Mescolate il tutto e servite caldo.

Caserecce ai 4 formaggi, gratinate

Ingredienti

400 g caserecce

70 g provolone

70 g parmigiano

70 g caciotta

70 g mozzarella

70 g ricotta

70 ml di latte

70 g burro

sale q.b.

Un ciuffo di erba cipollina

Preparazione

Sciogliere tutti i formaggi insieme al latte e al burro in un pentolino e lessare la pasta.

Quando la pasta sarà pronta, scolarla, condirla con la salsa ai formaggi e l’erba cipollina tritata.

Mettere il tutto dentro una pirofila, cospargete il parmigiano.

Fate gratinare in forno a 180 gradi per una decina di minuti, potete utilizzare anche la funzione grill, creerà la crosticina croccante e saporita.

Servite ben caldo dopo aver spolverizzato erba cipollina e aver decorato con qualche foglia di basilico.

Caserecce al ragù bianco

Seppur piccolina, le caserecce si possono gustare con il sugo al ragù, utilizzato anche nelle preparazioni più semplici per condire tutti i tipi di pasta, specie quelle con cui si riesce a fare bene la scarpetta di sugo. Senza pomodoro, il ragù bianco risulta essere più veloce da cucinare ma non meno difficile, quindi ecco quest’ultima ricetta.

Ingredienti

400 g di Caserecce

500 g di Carne macinata mista (manzo e maiale)

1 Salsiccia

1 Carota

1 Porro

Olio evo

Sale

2 cucchiaini di concentrato pomodoro

1/2 bicchiere Vino bianco

Parmigiano grattugiato

Preparazione