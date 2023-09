5 ricette facili con le melanzane, anche in friggitrice ad aria

Le melanzane, con il loro sapore ricco e la versatilità in cucina, sono uno degli ortaggi preferiti in molte preparazioni culinarie. Questi frutti viola scuro non solo aggiungono un tocco di dolcezza e cremosità a qualsiasi piatto, ma sono anche una fonte di nutrienti benefici. Scopriamo alcuni dati nutrizionali interessanti sulle melanzane.

Informazioni nutrizionali sulle melanzane:

Le melanzane sono povere di calorie (circa 25 kcal per 100 g) e contengono una quantità significativa di fibre, che favoriscono la digestione e la sensazione di sazietà. Sono una buona fonte di vitamine, tra cui la vitamina K, che supporta la salute delle ossa, e la vitamina C, un potente antiossidante. Inoltre, contengono potassio, che regola la pressione sanguigna, e piccole quantità di ferro e calcio.

Ora, passiamo alle gustose ricette con le melanzane:

1. Parmigiana di melanzane:

Ingredienti: 500 g di melanzane, 300 g di mozzarella, 400 g di passata di pomodoro, basilico fresco, olio d’oliva, sale e pepe.

Procedimento: Affetta le melanzane e cuocile in friggitrice ad aria, o fritte in oadella o arrostite. Alterna strati di melanzane, mozzarella e passata di pomodoro in una teglia. Cuoci in forno fino a gratinatura. Se utilizzi la friggitrice ad aria cuoci a 190 gradi per 15 minuti.

2. Melanzane ripiene:

Ingredienti: 4 melanzane medie (circa 600 g), 300 g di carne macinata, 1 cipolla, 2 spicchi d’aglio, 400 g di pomodori pelati, 50 g di pangrattato, 50 g di formaggio grattugiato, prezzemolo, olio d’oliva, sale e pepe.

Procedimento: Svuota le melanzane e cuoci la polpa con carne macinata, cipolla, aglio e pomodori pelati. Riempile con il composto, cospargi con formaggio e pangrattato, quindi cuoci in forno o in friggitrice ad aria a 190 gradi per 20/25 minuti.

3. Caponata Siciliana:

Ingredienti: 500 g di melanzane, 400 g di pomodori maturi, 1 cipolla rossa, 2 cucchiai di capperi, 100 g di olive nere, 3 cucchiai di aceto di vino rosso, 2 cucchiaini di zucchero, olio d’oliva, sale e pepe.

Procedimento: Cuoci le melanzane, poi mescola con gli altri ingredienti. Lascia marinare in frigo per una caponata irresistibile.

4. Involtini di Melanzane:

Ingredienti: 2 melanzane medie (circa 400 g), 200 g di prosciutto cotto, 200 g di formaggio, 2 uova, 100 g di pangrattato, olio d’oliva, sale e pepe.

Procedimento: Farcisci le fette di melanzane grigliate con prosciutto e formaggio, arrotolale e passale nell’uovo e pangrattato. Cuoci fino a doratura. Puoi anche cuocerle in friggitrice ad aria a 200 gradi per 15 minuti.

5. Crema di Melanzane: