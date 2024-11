Assegno di inclusione: ecco il calendario dei pagamenti di dicembre

Per il mese di dicembre, sono previsti dei cambiamenti nel calendario del pagamento dell’assegno di inclusione. Infatti, se è vero che i giorni fissati per il pagamento restano gli stessi, ovvero il 15 e il 27 del mese, ci saranno delle modifiche a causa del fatto che il 15 dicembre è di domenica.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio per chi cambiano le date del pagamento dell’assegno di inclusione.

Assegno di inclusione: slitta il pagamento di dicembre

Il pagamento dell’assegno di inclusione subirà un ritardo per chi ha il diritto alla riscossione il giorno 15 dicembre 2024. Si tratta dei soggetti che hanno fatto richiesta nel mese di novembre 2024 e che quindi riceveranno l’assegno di inclusione per la prima volta. Dato che il 15 dicembre è domenica, il pagamento ovviamente non potrà avvenire in quel giorno, essendo festivo.

Dunque, l’assegno di inclusione verrà corrisposta lunedì 16 dicembre 2024. Mentre il pagamento previsto per il 27 dicembre resta invariato e sarà quindi erogato senza alcun ritardo. Ricordiamo che ricevono il pagamento il 27 i soggetti che hanno già ricevuto almeno una mensilità dell’assegno e che continuano ad avere i requisiti necessari previsti dalla legge.

In sintesi, chi riceve il pagamento il 15 dovrà aspettare un giorno in più, chi lo riceve il 27 non subirà alcuna variazione. Quindi, è importante che i beneficiari controllino con attenzione la data di accredito.

Come vedere se il pagamento è arrivato

Il pagamento dell’assegno di inclusione viene erogato tramite la carta di inclusione e solitamente l’accredito è già visibile al mattino. In caso di ritardi si può consultare lo stato del pagamento direttamente sul sito Inps.