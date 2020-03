PANINI COMICS // Oltre 60 volumi di autori italiani disponibili in digitale gratuitamente e a prezzo scontato fino al 3 aprile con l'iniziativa "A CASA CON PANINI COMICS"

Panini Comics – in stretta collaborazione con i suoi autori – rende disponibile online una selezione di contenuti digitali gratuiti e a prezzi scontati per fare compagnia ai lettori in queste giornate.

Da giovedì 19 marzo a venerdì 3 aprile, sarà possibile scaricare gratuitamente dai maggiori store digitali (Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo e molti altri ancora) i numeri uno di fumetti originali Panini Comics.

Una lunga lista di titoli che accontenteranno gli appassionati dei generi più disparati, dall’avventura al sci-fi, dall’azione all’urban fantasy.

Tra questi:

Contronatura di Mirka Andolfo,

CTRL-Z di Alessandra“Alyah” Patanè,

Gurt di Isaak Friedl e Oscarito,

Nomen Omen di Jacopo Camagni e Marco B. Bucci,

Space Opera di Jacopo Paliaga e Eleonora Bruni.

Le letture possono poi proseguire sui numeri successivi in formato digitale, proposti a loro volta con prezzi scontati. Un’imperdibile selezione di matite italiane è pronta a far viaggiare i lettori Panini Comics in nuovi mondi, senza spostarsi da casa!

Le iniziative digitali Panini Comics proseguiranno anche nei prossimi giorni, con un focus particolare sul mondo Marvel.

Per chi invece volesse ricevere i propri fumetti a casa, fino al 3 aprile le spese di spedizione sul sito comics.panini.it sono gratuite per tutti gli ordini superiori ai 15 Euro.

#acasaconPaniniComics

#iostoacasa

I TITOLI

Fumetti digitali gratuiti

Contronatura (Volume 1)

CTRL-Z (Volume 1)

Gurt (Volume 1)

Nomen Omen (Volume 1)

Space Opera (Volume 1)

Il manuale dell’idiota digitale

L’uomo delle valigie

Nomen Omen 0

Space Opera – Il giorno dell’indipendenza

Cinque allegri ragazzi morti (0-9)

David Murphy – 911 (0-4)

Nirvana (0-6)

Somnia – Artefici di sogni (1-4)

Life Zero (1-3)

Fumetti digitali scontati

Contronatura (Volume 2)

Contronatura (Volume 3)

CTRL-Z (Volume 2)

(Volume 3) CTRL-Z

CTRL-Z (Volume 4)

Gurt (Volume 2)

Gurt (Volume 3)

Nirvana (7-14)

Somnia – Il gioco del serpente (1-4)

Somnia – La notte dei nove desideri

Star Rats

The Walking Rat

Il Signore dei Ratti

Il Grande Magazzi

Nomen Omen (Volume 2)

Nomen Omen (Volume 3)

Leo Ortolani Presenta: Rat-Boy

Un’estate italiana

Leo Ortolani Presenta: C’è spazio per tutti

Star Rats – Origini (edizione a colori)