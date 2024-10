Dracula di James Tynion IV e Martin Simmonds

In uscita per saldaPress venerdì 11 ottobre Dracula, un suggestivo graphic novel scritto dal pluripremiato sceneggiatore James Tynion IV e disegnato da Martin Simmonds. Quest’opera, che ha visto Simmonds candidato al premio Eisner, fa rivivere con meravigliose tavole di impatto pittorico il film classico del 193, che ha consacrato Bela Lugosi nel ruolo archetipico del vampiro.

Si tratta del primo titolo della nuova, prestigiosa collana Universal Monsters targata Skybound e dedicata agli amanti del cinema, che presenta in sorprendenti volumi autoconclusivi, assolutamente filologici, il fascino dei mostri classici della Universal, vere e proprie icone horror create nell’epoca d’oro di Hollywood.

Come dichiara il direttore editoriale di saldaPress, Andrea G. Ciccarelli:

“L’horror e il cinema hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella proposta editoriale di saldaPress. Portare finalmente in Italia questo importante progetto in cui i grandi autori scelti da Skybound omaggiano ed ampliano il mito dei mostri classici di Universal, significa confermare una scelta di qualità per la quale, da anni, i lettori premiano la nostra casa editrice”.

La trama

Quando il dottor John Seward accoglie nel suo Istituto per malattie mentali un nuovo strano paziente di nome Renfield – l’unico superstite a bordo di una nave ritrovata alla deriva nel porto di Whitby dopo una tempesta – il folle racconta storie di un demone che avrebbe preso dimora proprio lì accanto. Ma mentre il dottor Seward cerca di applicare la logica all’assurdo racconto di Renfield, sua figlia Mina cade vittima dell’incantesimo di un misterioso personaggio che si muove nel buio di Londra: il Conte Dracula!