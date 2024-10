In arrivo l’epica conclusione della saga fantasy Amulet

Amulet ha venduto più di 7 milioni di copie negli Stati Uniti e in Canada ed è stata tradotta in 23 lingue in tutto il mondo.

A 16 anni dalla pubblicazione del primo volume della serie, Amulet è arrivata a compimento con la pubblicazione del nono libro, diventando l’ottavo bestseller consecutivo n. 1 del New York Times nella serie Amulet.

Amulet è una saga fantasy di graphic novel tra le più note nel panorama contemporaneo della letteratura young adult, che ha consacrato Kazu Kibuishi, come autore e artista.



Un’opera visionaria,

suggestiva e poderosa, in nove volumi, nata nel 2008 e conclusasi proprio quest’anno, dopo ben 16 anni, con la pubblicazione negli Stati Uniti dell’attesissimo nono e ultimo capitolo.

In Italia, Il Castoro finora ha pubblicato i primi tre libri, e in occasione della conclusione di Amulet, tra il 1 e l’8 novembre porterà in libreria in una volta sola tutti e 6 i volumi mancanti di questa saga di culto, con la disponibilità anche di un cofanetto esclusivo.

Per l’occasione, Kazu Kibuishi, autore americano di origini giapponesi, sarà ospite d’onore a Lucca Comics & Games, protagonista di una grande mostra monografica a Palazzo Ducale che inaugurerà il 19 ottobre. Seguiranno tutti i dettagli.

PRAISE & REVIEWS:

«Disegni straordinari, personaggi di grande immaginazione, un universo visionario, colori evocativi e trama avvincente» *** PW Comics Week



«Una fantastica lettura per tutte le età. Semplicemente non si riesce a smettere di leggerlo e ce ne si innamora al punto che devi andare avanti per tutti i libri successivi, fino alla fine. Ha tutti gli elementi di una grande saga: pathos, avventura e

suspense.» *** The Guardian



«Tre pagine di Amulet, e sarai agganciato fino alla fine.» – Jeff Smith, creatore di Bone



«Un must per tutti gli appassionati di fantasy.» – ***Kirkus Review