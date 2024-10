Bonus anziani: disponibile dal 2025 il contributo di 850 euro

Dal prossimo anno anno entrerà in vigore un nuovo contributo destinato esclusivamente agli over 80 che rientrano nella categoria dei fragilissimi. Si tratta in sostanza di una prestazione universale prevista esplicitamente dall’articolo 34 del D.lgs n. 29 dello scorso 15 marzo.

Il contributo di 850 euro, però, si potrà utilizzare soltanto per la stipula di rapporti di lavoro con collaboratori domestici o per l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza che sono forniti da imprese qualificate nel settore.

A chi spetta il bonus anziani

Il bonus sarà riservato per tutte le persone anziane non autosufficienti, con un’età anagrafica di almeno 80 anni e un gravissimo livello di bisogno assistenziale. Le valutazioni dei requisiti dovranno essere svolte dall’Inps.

Non è tutto, infatti per poter richiedere il contributo è necessario avere un iSEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro, oltre a dover essere già titolari dell’indennità di accompagnamento, o comunque avere i requisiti per vedersela riconosciuta.

Al momento si è in attesa di un decreto che possa stabilire come dovrà essere effettuata la domanda del bonus anziani.

I limiti di utilizzo

La cifra corrisposta potrà essere utilizzata solo e soltanto per determinati servizi, ovvero per il pagamento del costo del lavoro di cura e assistenza svolto dai lavoratori domestici. Oppure per l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate.

Qualora venga accertato che la cifra sia stata spesa per altri motivi, l’Inps procederà alla revoca dell’assegno di assistenza.