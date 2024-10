Grande successo per Romics

La XXXIII edizione di Romics Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, appena conclusa, ha registrato un grande successo di pubblico, accogliendo i visitatori dal 3 al 6 ottobre nei 5 padiglioni di Fiera Roma, con oltre 70.000 mq di spazi espositivi.

Romics è un evento fieristico internazionale certificato da ISFCERT, istituto ufficiale riconosciuto da Accredia, e ha ospitato oltre 350 espositori nazionali e internazionali. ùL’edizione autunnale di Romics ha rinnovato numerose collaborazioni istituzionali, tra cui Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma, per valorizzare le imprese culturali e creative locali attraverso un’area espositiva dedicata. Regione e Camera di Commercio hanno organizzato una collettiva di aziende per sostenere il sistema produttivo del Lazio.

Il Ministero della Cultura e il Sistema Biblioteche di Roma Capitale hanno patrocinano

l’evento, promuovendo la lettura e i servizi editoriali per bambini e ragazzi. Romics ha rinnovato il suo sostegno alla campagna “Diritto al Cibo per una vita e un futuro migliori” promossa dal Ministero degli Affari Esteri e dalla FAO per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2024 con lo spazio FAO che ha sensibilizzato i visitatori sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

I Romics d’Oro a tre grandi personalità artistiche:

Hidetoshi Omori, celebre direttore delle animazioni, character designer e regista per serie di animazione e film, tra cui Gundam e Lupin III e videogiochi, come Inuyasha e Final Fantasy; Giuseppe Palumbo, artista poliedrico e creatore del personaggio di Ramarro, il primo supereroe masochista, nonché disegnatore di Diabolik che ha firmato il manifesto della XXXIII edizione con un tributo al re del terrore e la sua amata Eva Kant, due icone intramontabili del fumetto italiano. Jim Cornish, lo storyboard artist, da Lost in Space a Tomb Raider 2, da Batman Begins a Harry Potter.

L’edizione 33 di Romics ha presentato

una serie di mostre straordinarie che hanno celebrato l’arte e la cultura del fumetto e dell’animazione.

Tra le esposizioni, Nel Labirinto di Giuseppe Palumbo, che ha ripercorso 40 anni di carriera dell’autore con oltre 100 opere originali, inclusi lavori su Diabolik e Ramarro. Hidetoshi Omori: Una vita per l’animazione ha offerto un’affascinante selezione di disegni da iconiche serie e film. La prima mostra italiana di Jim Cornish, The Director’s Pencil Monkey, ha esplorato il suo lavoro nel cinema di genere attraverso storyboard epici, mentre Kamen Anev – Vedere un film prima di girarlo ha presentato concept art per film immaginati.

La mostra dedicata al Premio Romics del Fumetto 2024 ha celebrato le opere premiate con un focus sui talenti italiani e internazionali, promuovendo la cultura del fumetto, e infine, Lampadino e Caramella: Un MagiRegno da Guest Star ha messo in luce l’impegno sociale attraverso la creatività, promuovendo un mondo inclusivo.

Tra gli oltre 100 eventi e incontri con gli artisti nei quattro giorni:

Pera Toons, il campione di battute e giochi di parole, ha presentato in anteprima il suo nuovo libro Ridere (Tunué) e ha raccontato come nascono le sue mitiche freddure; per Panini Disney, gli autori Ivan Bigarella e Paolo Mottura e il caporedattore Davide Catenacci hanno presentato l’ultimo volume da edicolaTopolino – Shadow Circus;Inma R., autrice, tra le altre, delle opere Boys Love The Violinist and The Nerd e Wild Beast Forest House (Jundo), ha raccontato il fenomeno del webtoon e il suo percorso artistico; Simone Gane, ha presentato al pubblico il suo nuovo volume SunBurn (saldaPress); Sergio Bonelli Editore presente a Romics con tantissimi autori tra i quali Mattia Surroz che ha raccontato il suo percorso artistico con un focus sulla sua ultima opera Il riflesso perfetto insieme a Michele Masiero, direttore editoriale della Sergio Bonelli Editore;

Giunti Editore protagonista con un evento speciale dedicato alle W.i.t.c.h,

dalla serie originale al reboot con Augusto Macchetto, Federica Salfo, Giulia Adragna e Alessandro Ferrari; Edizioni BD con Simone Di Meo, Richard Blake, Luigi Formisano e Mattia De Iulis ha proposto una serie di iniziative speciali tra le quali la presentazione della nuova serie di volumi curata dallo stesso Di Meo; Tunué ha presentato in anteprima l’ultimo volume della serie Moster Allergy – Il libro perduto con gli autori Katja Centomo, Francesco Artibani, Arianna Rea e Paolo Maddaleni e il capitolo integrale della serie 7 Crimini con Katja Centomo, Emanuele Sciarretta, Marco Caselli, Mauro De Luca e Bruno Cannucciari.

Molto apprezzato il ciclo di Masterclass e workshop con autori italiani e internazionali, che hanno dato la possibilità ai visitatori di scoprire le tecniche di lavorazione e disegno di Hidetoshi Omori, Simone Di Meo, Richard Blake, Simon Gane e Luca Papeo che per l’occasione ha anche presentato il suo primo animecomic Jeeg contro Goldrake (con licenza ufficiale di Dynamic Planning e con la supervisione di Gō Nagai). Tante le iniziative dedicate anche ai più giovani: Rai Kids ha presentato in anteprima Anatane e i ragazzi di Okura e Alex Player, due nuovi prodotti audiovisivi;

con Romics – Area Kids&Junior bambini e ragazzi hanno avuto la possibilità di esprimere la propria creatività con un ciclo di laboratorio didattici dedicati spaziando dal fumetto alla musica insieme ad autori e professionisti del settore. Presente anche uno spazio dedicato a Geronimo Stilton in occasione dell’ultimo libro Sulla Traccia dell’Hacker dove i più piccoli hanno potuto giocare ed incontra le mascotte di Geronimo Stilton. Romics è stata anche occasione per celebrare importanti anniversari come i 40 anni di… The Neverending Story, con uno show suggestivo, l’allegro evento Buon compleanno Pollon! e la celebrazione del draghetto Grisù.

Tantissimi gli autori italiani e internazionali che hanno popolato la, sempre più vasta, Artist Alley di Romics con 4 giorni di sketch, commission e incontri speciali col pubblico.

La musica è stata tra i grandi protagonisti di questa edizione del Festival:

dalla performance di Cristina D’Avena, che ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico di Romics, all’emozionate esibizione dell’Orchestra Italiana del Cinema che, con un ensemble composto da un quartetto d’archi, ha omaggiato Maggie Smith (la professoressa Minerva McGranitt in Harry Potter).

La terza edizione di Musicomics – Premio Romics Musica per Immagini, realizzato col patrocinio di SIAE e Nuovo IMAIE e con la Direzione Creativa di Mirko Fabbreschi, ha visto la speciale conduzione di Andrea Agresti e premiato numerosi artisti e artiste che operano nel campo della “musica per immagini”. Il Premio alla Carriera Luigi Albertelli è stato assegnato al Maestro Franco Micalizzi; il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio lo ha ricevuto Lucio Macchiarella; Giorgio Moroder, ha vinto il Premio Speciale alle Produzioni Straniere, assegnato in sinergia con ACMF.

La giuria del Premio, presieduta dal Maestro

Vince Tempera ha assegnato i seguenti riconoscimenti: Miglior Colonna Sonora a Kristian Sensini per My Love Affair with Marriage; Miglior Colonna Sonora Videogioco a Children Of Silentown di Andrea Camattari, Dario Dimitri, Riccardo Accattatis, Chloe Edgecombe; Miglior Canzone a Non È Cioccolato Così – Wonka Cdc Sefit Group; Miglior Doppiaggio Musicale a Hazbin Hotel, Pumais Due; Miglior Interprete Cine Tv a Stefano Onofri & Francesca Fiore per Non fossi me – Under the Boardwalk.

Sony Music Publishing (Italy) ha assegnato il Premio Miglior Sincronizzazione per Progetti Audiovisivi a La Rappresentante di Lista per Questo Corpo – Gloria. SIAE ha assegnato il Premio SIAE Miglior Colonna Sonora per un Film di Animazione Italiano a Lorenzo Danesin per Invelle; Nuovo IMAIE ha premiato Alex Polidori per Wonka con il Premio NUOVO IMAIE alla Miglior Interpretazione Musicale per l’audiovisivo.

Il grande cinema a Romics con contenuti speciali in anteprima e experience:

Kamen Anev celebrato con il Romics Special Cinema con una masterclass su come vedere un film prima di girarlo. Il robot Selvaggio (in collaborazione con Universal Pictures International Italy), che ha offerto al pubblico la possibilità di interagire con il suo robot ufficiale, Longlegs, horror-thriller con Nicolas Cage (in collaborazione con BeWater), Clean-Up Crew – Specialisti in lavori sporchi, divertente action-comedy poliziesca con Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers, (in collaborazione con Notorious Pictures).

Festeggiati i quarant’anni di Ken il Guerriero con una puntata speciale live di Ottanta Nostalgia e il ritorno in sala grazie a Nexo Studios e Yamato Video di Ken il Guerriero – il film; per il cinema emergente sono stati presentati in anteprima due titoli: Prophecy (una produzione di Brandon Box) diretto da Jacopo Rondinelli (Ride) e tratto dall’omonimo manga di Tetsuya Tsutsui e Timor – Finché c’è morte c’è speranza, dark adventure per la regia di Valerio di Lorenzo, con Rocco Marazzita (Sound of Silence), Francesca Olia (Il mostro – Serie Tv) e la cestista e creator Valentina Vignali, in arrivo al cinema in autunno e l’anteprima assoluta italiana di Noryang – la battaglia finale (Minerva Pictures).

Il Romics Cosplay Award

ha selezionato la coppia che rappresenterà l’Italia al World Cosplay Summit 2025 di Nagoya, in Giappone: Andrea Vesnaver e Matteo Simoni hanno sbalordito i visitatori con l’interpretazione di Godzilla e Gigan.

Presenti, inoltre gli amatissimi creator tra cui

Roby Polar Bear e LorenzIST che hanno accolto i propri fans presso lo spazio DIVE; Panda Boi, per la prima volta in una convention italiana ha svelato i retroscena della top100 mondiale di Youtube ed ha condiviso con il pubblico la sua storia ed il suo percorso. Cicciogamer89 ha presentato il suo Ciccio Gamer Tcg.

Una vasta gamma di attività, tornei, eventi e talent show, con più di duecento postazioni di gioco: PS5, PS4, Nintendo, Xbox, PC e i classici arcade, ha appassionato tantissimi fan giocatori. Con gli eSports di FITP si è tenuto il primo torneo di qualificazione per accedere alla Fase Finale di Torino. Il Pokémon Play Lab ha intrattenuto principianti e giocatori occasionali per giocare al GCC e videogioco.

Gli organizzatori danno appuntamento alla XXXIV edizione di Romics che si terrà dal 3 al 6 aprile 2025 presso Fiera Roma.