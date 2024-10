Goldrake arriva in Italia

Finalmente, il tanto atteso ritorno di una leggenda senza tempo: uno dei pilastri della cultura pop europea degli ultimi 50 anni ritorna, grazie alla passione e al talento di un eccezionale team di fumettisti, con la supervisione diretta del Maestro Go Nagai!

Una leggenda che ha stregato generazioni di italiani e che ha tracciato il solco, come primo grande fenomeno, cui hanno fatto seguito innumerevoli anime e manga il nostro Paese!

- Advertisement -

Edizioni BD, sotto l’egida “J-POP Manga presenta”, porta sugli scaffali il volume auto-conclusivo Goldrake! Lo firma un team di fumettisti francesi che ha immaginato un seguito della super popolare saga nagaiana, conclusiva del ciclo dei Mazinger.

Gli autori decidono di riprendere la storia là dove il suo creatore Go Nagai l’aveva conclusa per regalare ai fan una nuova emozionante avventura del titano d’acciaio, già diventata bestseller in Francia. Una operazione editoriale eccezionale resa possibile grazie all’approvazione e benedizione del progetto da parte di Go Nagai in persona!

- Advertisement -

L’équipe di artisti che ha lavorato all’opera è composta dallo sceneggiatore Xavier Dorison e dallo sceneggiatore e disegnatore Denis Bajram con gli illustratori Brice Cossu e Alexis Sentenac e il colorista Yoann Guillo.

Cosa succede quando gli ultimi superstiti di Vega,

senza più un pianeta a cui tornare, decidono di rifugiarsi sulla Terra? Gli alieni pretendono di potere occupare il Giappone, proprio la terra da cui decollava il loro più terribile nemico. Il popolo giapponese ha appena sette giorni di tempo per evacuare il paese. Ma, anche se Actarus e Maria sono tornati da anni sul loro pianeta natale Fleed, chi non si arrende confida comunque in un’ultima speranza… Goldrake.

- Advertisement -

Il volume contiene una ricca sezione di appendici per consentire al lettore di entrare nell’atelier dei cinque autori, scoprendo la grande passione che accomuna questi artisti, i segreti della loro lavorazione tra sketch, studio del design dei personaggi, tavole preparatorie e, addirittura, la dichiarazione di intenti con cui Xavier Dorison ha esposto per la prima volta a Go Nagai il progetto editoriale.

Oltre all’edizione regular, Goldrake sarà disponibile anche in una speciale Collector’s Edition a tiratura limitata, con un volume in formato più grande raccolto all’interno di un elegante cofanetto da collezione e 16 pagine aggiuntive di contenuti extra!

Il volume in edizione regular e Collector’s Edition farà il suo debutto a Lucca Comics & Games in presenza di tre dei cinque autori, ovvero Xavier Dorison, Brice Cossu e Alexis Sentenac.

L’edizione regular sarà poi in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 6 novembre, mentre la Collector’s Edition a tiratura limitata sarà disponibile da questa data solo in fumetteria.

Maggiori informazioni sugli orari dei firmacopie dei tre autori a Lucca Comics & Games e i panel che li vedranno coinvolti saranno comunicati sul sito e i social della casa editrice nel corso delle prossime settimane.

“Se Goldrake fosse un tempio,

mi vedrei soltanto come qualcuno

che lo onora e che cerca, con la massima

modestia possibile, di aggiungervi qualcosa.”

Xavier Dorison

Goldrake

di Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac e

Yoann Guillo

Volume Unico

Formato – 20×28 – Cartonato

Pagine – 168, Colore

Prezzo – 22,90 €

Goldrake – Collector’s Edition

di Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis,

Sentenac e Yoann Guillo

Volume Unico

Formato – 22×30 – Cartonato + box

Pagine – 184, Colore

Prezzo – 39,90 €