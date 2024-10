Comunicato stampa di chiusura!

Siena Comics for Kids 2024

Fortezza Medicea – 5-6 ottobre 2024

Domenica 6 ottobre si è concluso con un super successo la 4^ edizione di Siena Comics for Kids.

Possiamo annunciare con emozione una stima di pubblico di oltre 5000 persone, con un incremento netto rispetto all’anno scorso. Più di 15 autori ospiti, 25 stand commerciali, con le maggiori case editrici di Fumetto per ragazzi, giochi per tutti, incontri seguitissimi, 6 mostre artistiche, la consegna dei primi Premi SCK 2024, la presenza emozionante di Riccardo Suarez e una coinvolgente gara Cosplay sono state le componenti del successo della manifestazione.

Una emozione che ricorre nei tanti messaggi di stima avuti, da operatori e autori, e del pubblico che ha apprezzato anche la vivibilità della struttura dotata di una zona food per tutti i palati. Una soddisfazione di grandi e piccini per le ore passate alla Fortezza Medicea ci rafforzano nella svolta ambiziosa che questa edizione aveva intrapreso.

Ricordiamo che Siena COMICS for Kids,

come da titolo e da missione, è l’unico festival attualmente in Italia per la NONA ARTE dedicata esclusivamente alla fascia di lettori più giovani con materiali, eventi e personaggi a loro dedicati.

Sono ancora attivi la mostra principale presso il Cortile del Podestà in Piazza del Campo, dedicata a Giacomo Keison Bevilacqua e al suo A Panda Piace, che tanto successo ha ricevuto anche in sede di firmacopie e presentazione del suo lavoro.

E la mostra presso la Galleria Il Campo, attiva fino a fine mese con le immagini di tutti gli autori in mostra.

Il team del Siena Comics,

Daniele Marotta, Marilena Rossi della scuola di Fumetto e Scrittura di Siena, ed alino, nella Direzione Culturale,vuole fortemente ringraziare l’impegno dell’amministrazione comunale, nello specifico dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, ma anche lo staff più stretto, impegnato da settimane a sviluppare il festival, e i tanti volontari che hanno contribuito alla riuscita del tutto.

A brevissimo metteremo foto e video di tutto, per cui vi invitiamo a seguirci sui nostri social, da Instagram a TikTok, oltre che sul sito www.sienacomicsforkids.com