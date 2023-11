A Christmas Magic, il parco di Natale al coperto più grande d’Italia, che prenderà vita a Milano dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso ALLIANZ MiCO – CityLife, presenta Fiocco, la sua mascotte ufficiale. Dalle simpatiche sembianze di un fiocco di neve, tondo e soffice con sguardo tenero e rassicurante, promette di far innamorare grandi e piccoli.

Sviluppato dalla creatività di Giò Forma prende ispirazione dai più amati personaggi dei cartoni animati e del mondo dei ghiacci. Fiocco non è una solo il volto di una mascotte, ma un vero e proprio personaggio con alle spalle una storia straordinaria, di origine fiabesca, ricca di magia e di emozione.

Si narra che tanto tempo fa

nel corso di una robusta nevicata nella terra degli Elfi, un fiocco di neve si fosse posato sulla barba di Babbo Natale, rimanendo immobile e mimetizzato, accompagnandolo fino al suo rientro a casa. All’improvviso uno starnuto lo fece volare via e come per magia, dopo aver rimbalzato sul naso di un elfo, prese vita.

In pochi secondi, Fiocco cominciò a saltellare qua e là, facendo domande a raffica e canticchiando canzoni di Natale, stando però ben lontano dal camino per paura di sciogliersi. Fiocco e Babbo Natale divennero grandi amici, e proprio quest’ultimo gli confidò il suo sogno: dare vita a un grande parco interamente dedicato al periodo più magico dell’anno. Quella stessa notte, mentre Babbo Natale era in cerca di renne nella vicina foresta, Fiocco, con l’aiuto degli elfi, regalò al suo compagno di avventure quel posto magico che aveva sempre sognato: un parco incredibile, chiamato A Christmas Magic!

E fu così che Fiocco divenne la mascotte del parco, curiosa ed entusiasta, impertinente e birichina, golosa e pazza per i dolci invernali, tant’è che ogni tanto lo si vede aggirarsi tra le bancarelle per rubare qualche leccornia, pronto a dividere il bottino con i bambini!

Fiocco non sa resistere ai più piccoli,

ogni volta che vede un bimbo parlare con un elfo si emoziona e, anche se si commuove, non si scioglie! Oggi vive nel parco insieme ai suoi amici elfi che animano A Christmas Magic, che lo hanno adottato come un fratellino: gli hanno insegnato i trucchi del mestiere e ogni tanto organizzano feste in cui ballano tutti insieme per ore, con Fiocco al centro che agita nell’aria il suo “candy” come una bacchetta magica!

Fiocco è dunque una rappresentazione tangibile della meraviglia dell’immaginario di A Christmas Magic, un mondo dai contorni fiabeschi, che racchiude in sé momenti di avventura, scoperta e crescita, regalando a chi lo incontra la capacità di sognare.

L’appuntamento con Fiocco è per il 7 dicembre 2023 presso Allianz MiCo di Milano, quando A Christmas Magic aprirà le porte per accompagnarci durante tutte le prossime festività e promette di diventare il luogo dedicato al Natale più incredibile che ci sia. Grazie anche alla sua pista di pattinaggio su ghiaccio indoor da 1800 mq.

Gli orari di apertura di

A Christmas Magic sono fissati dalle ore 10 alle ore 22, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati sui canali di vendita ufficiali.

Nei giorni considerati feriali* il prezzo per gli adulti sarà di 25€, mentre per i bambini sotto i 12 anni è fissato a 16,50€ (entrata libera sotto i 3 anni).

Nei giorni considerati festivi** il prezzo sarà di 32€ per gli adulti e di 22€ per i bambini sotto i 12 anni (entrata libera sotto i 3 anni).

Giorni feriali: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, 28 dicembre e 2, 3, 4 gennaio

Giorni festivi: 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 dicembre e 1, 5, 6, 7 gennaio

Disponibili sul sito ufficiale le FAQ e tutte le info dettagliate per l’ingresso.

Per vivere l’attesa di A Christmas Magic e restare sempre aggiornati:

www.christmasmagic.it

@christmasmagic

A Christmas Magic è una produzione Vivo Concerti.

Radio R101 è radio partner ufficiale.

Allianz MiCo è partner ufficiale.

Chupa Chups è partner ufficiale.

Ticketone è partner ufficiale ticketing.

Frecciarossa è treno ufficiale.

A CHRISTMAS MAGIC vi aspetta a Milano dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada “Corsello”).

Christmas is coming to Milan… siete pronti?