Opportunità di lavoro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: offerte e selezione del personale

In arrivo migliaia di assunzioni in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Si stima che i XXV Giochi Invernali, che si terranno tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, porteranno occupazione per 30 Mila persone.

I prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali si svolgeranno in Italia, nei mesi di febbraio e marzo 2026. Sono migliaia le assunzioni che le Olimpiadi Milano Cortina 2026 comporteranno per l’organizzazione e lo svolgimento delle gare e degli eventi ad esse collegati.

Olimpiadi invernali 2026 e occupazione secondo il Presidente della Regione e l’Anci

Ad informare del grande impatto che l’evento sportivo invernale avrà sull’occupazione locale è il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del recente seminario Youth, Olympics 2026 and regional growth: a unique opportunity, svoltosi a Milano.

L’incontro, organizzato da ANCI Lombardia, e al quale ha preso parte anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, Mauro Guerra, ha consentito di mettere a fuoco le prospettive occupazionali connesse ai prossimi Giochi Invernali, la cui cerimonia di apertura è fissata al 6 febbraio 2026.

I profili ricercati per le Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Cortina 2026 sono tantissimi. Sono richiesti responsabili coordinatori, specialisti ma anche personale generico, partendo dai cassieri, agli operari, agli addetti marketing gli operatori della ristorazione o delle pulizie.

Le posizioni aperte: lavora con noi Cortina 2026. Le varie figure professionali sono suddivise per posizione, area funzionale, data, squadra e azienda.

Il processo di candidatura e selezione prevede tre passaggi:

invio del curriculum per il lavoro o settore di interesse. In caso di idoneità, si viene contattati dai reclutatori per un primo colloquio. Se il feedback è positivo si viene richiamati per un secondo colloquio fino ad arrivare ad un terzo colloqui selettivo conclusivo.

Le interviste vengono realizzate dai reclutatori della Fondazione Milano Cortina 2026. Si consiglia di scrivere un CV di facile lettura concentrato sulle esperienze professionali più importanti e sulle attitudini personali.