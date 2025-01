A febbraio su Nexo+ arriva la playlist musicale in attesa di Sanremo 2025, tra docufilm e concerti che raccontano i maestri della musica popolare italiana, le migliori storie d’amore per San Valentino, tra commedie spensierate e film strappalacrime, ma anche una selezione di commedie sagaci per celebrare la nascita del commediografo Carlo Goldoni – e festeggiare il Carnevale con una buona dose di ironia. Tra le novità i film tratti dalle opere di Astrid Lindgren, la creatrice della celebre Pippi Calzelunghe, il documentario su Franco Zeffirelli per l’anniversario di nascita, la commedia “Papi Chulo” con Matt Bomer e l’adrenalinico “Trigger Point”

Dal 3 febbraio

Alla Scoperta di Huston

Regia di Lyndy Saville

John Huston è stato un pioniere del cinema noir, dei western, dei film bellici e dei drammi epici. In questo documentario esploriamo la sua vita e le sue opere, che includono classici come “Il mistero del falco”, “Il tesoro della Sierra Madre” e “La regina d’Africa”.

Dal 5 febbraio

Aspettando Sanremo 2025

Musica, Maestro!

Nexo+ vi propone un tuffo nella musica italiana in occasione del festival più atteso dell’anno: tra i titoli docufilm come “Essere Ornella”, un viaggio dietro le quinte del cinquantesimo album di Ornella Vanoni, e “Tuk Ten”, Il racconto dei primi dieci anni dell’etichetta TǓK MUSIC fondata da Paolo Fresu, ma anche i concerti mozzafiato “Lucio Dalla – Tu non mi basti mai – Live in Tindari” e “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”.

Dal 6 febbraio

Le avventure dei bambini di Bullerbyn

Regia di Lasse Hallström

Con Linda Bergström,Anna Sahlin, Ellen Demerus, Harald Lönnbro, Henrik Larsson, Crispin Dickson-Wendenius, Tove Edfeldt

Il villaggio di Bullerbyn è composto da tre casette rosse allineate. Il paesaggio intorno cambia con le stagioni, ma non è mai meno che idilliaco: questa è la storia del sei bambini che abitano il villaggio e delle loro emozionanti avventure, dalla primavera all’estate. Tratto dal romanzo di Astrid Lindgren (Pippi Calzelunghe).

Dal 7 febbraio

In the Mood for Love

Che siate in vena di una struggente storia d’amore, di una commedia leggera o di un dramma in costume, Nexo+ ha preparato una selezione irresistibile per rendere speciale il vostro San Valentino: dai toccanti “Lei” di Spike Jonze, “Brokeback Mountain” e “One Day” (preparate i fazzoletti!), alle commedie brillanti come “Mi stai ammazzando, Susana” e “The Big Sick” fino ai grandi classici d’autore “Scene da un matrimonio” di Ingmar Bergman e “Cuori” di Alain Resnais.

Dal 10 febbraio

Movie Talk – George Clooney

Regia di Lyndy Saville

In questo episodio di Movie Talk, conosciamo George Clooney e il suo amore per la regia e i film a sfondo politico. L’episodio, che propone anche filmati esclusivi dei tour ai festival di Venezia e Palm Springs, offre uno sguardo dietro le quinte del set di “Le Idi di Marzo” e include interviste in cui Clooney racconta alcuni tra i suoi film più acclamati, come “Good Night, and Good Luck”, “Michael Clayton” e “Syriana” e si apre a riflessioni su “The Descendants”, il suo film pluricandidato agli Oscar. Infine, l’attore e regista parla della vita sul set, della pressione di mantenere una carriera costante, dell’impossibilità di un suo coinvolgimento politico e del suo profondo amore per il cinema, in quello che definisce “il miglior lavoro del mondo”.

Movie Talk – Michelle Williams

Regia di Lyndy Saville

In questo episodio di Movie Talk, Michelle Williams parla del suo lavoro su “Marilyn”, dalla preparazione durata quasi 12 mesi alla ricerca fatta per entrare nella mente e nel personaggio di Monroe, con esclusivi filmati girati sul set e clip del film.

Movie Talk – Ewan McGregor

Regia di Lyndy Saville

In questo episodio di Movie Talk, Ewan McGregor ricorda alcune delle sue varie interpretazioni, come quella struggente in “Trainspotting” e quella musicale in “Moulin Rouge”. A condurre l’intervista è la leggenda di Hollywood, Peter Bart.

Movie Talk – Gore Verbinski

Regia di Lyndy Saville

In questo episodio di Movie Talk, Gore Verbinski ripercorre la sua carriera e parla dei suoi progetti passati e futuri. Scrittore, produttore e regista, Verbinski racconta della sua duratura amicizia con il collega Johnny Depp, che ha diretto i film della saga “I Pirati dei Caraibi” e che interpreta il ruolo del camaleonte nel suo nuovo film “Rango”. A condurre l’intervista è la leggenda di Hollywood, Peter Bart.

Movie Talk – John Cusack

Regia di Lyndy Saville

In questo episodio di Movie Talk, un’intervista esclusiva e approfondita con John Cusack, che ripercorre la sua carriera e parla dei suoi progetti più recenti. Entrato a fare parte dell’industria cinematografica negli anni Ottanta con film adolescenziali come “Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare”, l’attore è poi diventato un’icona di Hollywood grazie al ruolo di Martin Blank in “L’ultimo Contratto”. A condurre l’intervista è la leggenda di Hollywood, Peter Bart.

Movie Talk – Sam Jackson

Regia di Lyndy Saville

In questo episodio di Movie Talk, un’intervista esclusiva e approfondita con Sam Jackson, che ripercorre la sua carriera e parla dei suoi progetti più recenti. Dalla lunga collaborazione con Quentin Tarantino, iniziata con “Pulp Fiction” e continuata per molto tempo fino alla sua iconica parte in un blockbuster come “Star Wars”. A condurre l’intervista è la leggenda di Hollywood, Peter Bart.



Dal 12 febbraio



Per celebrarne l’anniversario di nascita

Alla Scoperta di Zeffirelli

Regia di Lyndy Saville

Questo docufilm ci conduce all’interno della casa di Franco Zeffirelli a Roma, dove il grande regista e sceneggiatore ci guida attraverso la sua carriera nel cinema e nell’opera.

Il documentario contiene interviste girate nel suo studio, nella sua casa e nei suoi incredibili giardini, dove Elizabeth Taylor e Richard Burton si sono incontrati per la prima volta.

Dal 13 febbraio

Ritorno a Bullerbyn

Regia di Lyndy Saville

Ritorna nel mondo creato da Astrid Lindgren: i sei bambini di Bullerbyn sono pronti ad affrontare altre incredibili avventure, attraverso un autunno dorato e un gelido inverno.

Dal 14 febbraio

Unless – A Meno Che

Regia di Alan Gilsenan

Una scrittrice scopre che la figlia più grande, dopo aver lasciato il college, ha deciso di vivere per strada con un cartello che dice “Goodness – Bontà”. Nel tentativo di risolvere la crisi della figlia, Reta dovrà anche combattere le difficoltà del suo lavoro.

Basato sull’omonimo romanzo del Premio Pulitzer® Carol Shields.

Dal 17 febbraio

Rock Legends – Simple Minds

Regia di Lyndy Saville

I Simple Minds sono una band rock nata a Glasgow nel 1977. Durante gli anni Ottanta si affermano come uno dei gruppi scozzesi di maggior successo, con cinque album in vetta alle classifiche britanniche. Con circa 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Nonostante i numerosi cambi di formazione, la band continua a registrare nuova musica e a esibirsi in tour, mantenendo vivo il loro leggendario sound: questa è la loro storia.

Rock Legends – Lynyrd Skynyrd

Regia di Lyndy Saville

I Lynyrd Skynyrd, band simbolo del Southern rock, nascono nel 1973 e portano con sé un forte orgoglio regionale e un sound deciso e grintoso, in netto contrasto con il blues più fluido degli Allman Brothers. La loro canzone iconica, “Freebird”, con un leggendario assolo di chitarra di ben cinque minuti, è diventata una delle tracce più richieste nei concerti dal vivo. Nel 1977, la tragica morte di Ronnie Van Zant, Steve Gaines e Cassie Gaines in un incidente aereo segna la fine della band, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del rock.

Rock Legends – Otis Redding

Regia di Lyndy Saville

Conosciuto come una delle voci più belle della musica soul, Otis Redding morì tragicamente in un incidente aereo all’età di 26 anni. La sua canzone “(Sittin’ On) The Dock of the Bay” raggiunse la prima posizione nelle classifiche nel 1968. In questo episodio di Rock Legends, i principali critici musicali fanno luce sulla carriera di Otis Redding.

Dal 20 febbraio

Tough Guys

Regia di Christian Lo

Ogni giorno, Modulf sopporta in silenzio le prepotenze dei suoi coetanei. Per lui, va bene così. Crede che accettare di essere l’unica vittima significhi proteggere tutti gli altri bambini. Ma tutto cambia quando arriva una nuova ragazza, Lise, che, con il suo coraggio e la sua determinazione, sfida apertamente i bulli, finendo per attirare su di sé la loro attenzione. Improvvisamente, è lei a trovarsi al centro della tempesta…

Dal 21 febbraio

Papi Chulo

Regia di John Butler

Quando la storia d’amore con Carlos finisce, Sean viene licenziato dall’emittente televisiva dove lavora come meteorologo a causa di una crisi di pianto in diretta. Cercando di riprendere in mano la sua vita, decide di ristrutturare la villa in cui vive. Conoscerà così Ernesto, un tuttofare messicano, dedito al lavoro, ma ancora inesperto nella lingua inglese. Tra i due inizierà una surreale frequentazione.

Dal 24 febbraio

Rock Legends – Kinks

Regia di Lyndy Saville

I Kinks sono stati una parte fondamentale dell’invasione britannica nella cultura degli anni ’60, e i loro primi successi, in particolare “You Really Got Me” e “All Day and All of the Night”, hanno spianato la strada per l’hard rock dei decenni successivi: questa è la storia della loro carriera.

Rock Legends – Ray Charles

Regia di Lyndy Saville

In questo episodio di Rock Legends, la storia di Ray Charles: un pioniere della musica soul, capace di fondere R&B, gospel, pop e country per dare vita a successi intramontabili come “Unchain My Heart”, “Hit the Road Jack” e “Georgia on My Mind”. Il suo talento straordinario e la sua visione artistica lo hanno reso uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi.

Rock Legends – Marvin Gaye

Regia di Lyndy Saville

Nato nel 1939 a Washington, D.C., Marvin Gaye iniziò a cantare nella chiesa di suo padre e successivamente si unì ai Moonglows prima di firmare con la leggendaria etichetta discografica Motown. Inizialmente interpretò brani scritti da Smokey Robinson, ma raggiunse la piena maturità artistica diventando il produttore della propria musica, culminando nel capolavoro “What’s Going On” (1971), un album di protesta che ridefinì il soul. Dalle origini alla tragica morte nel 1984, questo episodio di Rock Legends ne ripercorre la vita e la carriera.

Dal 25 febbraio

In occasione dell’anniversario di nascita di Carlo Goldoni

e per celebrare il Carnevale

La Commedia all’improvviso

Il 25 febbraio 1707 nasce a Venezia Carlo Goldoni, uno dei grandi padri della commedia moderna: con l’avvicinarsi del Carnevale Nexo+ sceglie proprio il compleanno del grande commediografo per festeggiare il periodo più irriverente dell’anno, con una serie di commedie brillanti, tra personaggi-maschera, incomprensioni e ironia sagace. Tra i titoli: “8 donne e un mistero” di François Ozon, “Le avventure galanti del giovane Molière”, “La commedia del potere” e “Il condominio dei cuori infranti”.

Dal 27 febbraio

Eskil & Trinidad

Regia di Stephan Apelgren

Eskil è un ragazzo che vive una vita in continuo movimento, spostandosi di città in città nel nord della Svezia insieme a suo padre. La nostalgia per sua madre lo accompagna ogni giorno, e il fatto di non essere bravo a giocare a hockey – lo sport preferito dai ragazzi della sua età – lo fa sentire ancora più fuori posto. Ma un incontro inaspettato cambia tutto: Trinidad, una donna enigmatica che ha scelto di vivere ai margini della società.

Dal 24 febbraio

Trigger Point

Regia di Brad Turner

A distanza di due anni da una missione disastrosa, Nicolas Shaw, ex membro dei servizi segreti d’élite, si trova a vivere in una tranquilla cittadina americana. La sua vita procede tranquilla, fino a quando non viene rintracciato da un vecchio capo che lo costringe a tornare in azione: i suoi ex colleghi sono stati infatti uccisi da un misterioso assassino…

Nexo Studios

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale.

Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali. Nel 2019 è nata Soundtracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios.

Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV,

dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario).Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 9 nuovi canali lineari tematici free, disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane.

nexostudios.it

Le novità in streaming a gennaio su Nexo+