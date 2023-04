A maggio in streaming su Nexo+

Arrivano su Nexo+ lo speciale sulla Giornata Internazionale dei Musei, il documentario su James Brown, “I migliori giorni” di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo e “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani, “Hometown. La strada dei ricordi” che segue Roman Polanski e Ryszard Horowitz tornati in Polonia per condividere i ricordi più personali, la playlist sulla Street Art e quella in omaggio a Piano City, un omaggio alla città stratiforme di Napoli.

Dal 1° maggio

I migliori giorni

(a noleggio)

Regia di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo

Con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini, Stefano Fresi

Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste. Una deputata invita alla cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito sperando in un futuro sostegno, ma la presenza dei suoi due fratelli, eterni rivali, mette a rischio serata e carriera.

Un ricco imprenditore tenta di rifarsi l’immagine passando il Capodanno alla mensa dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato e deciso a vendicarsi. Un San Valentino fin troppo affollato fra lui, lei, l’altra e la lei dell’altra per una coppia che, dopo 25 anni, lo festeggia ancora. Infine, l’8 marzo, una famosa conduttrice tv è costretta a chiedere scusa per la messa in onda di un servizio sulla “donna ideale” contestato sui social. Se questi sono i migliori giorni, figuriamoci i peggiori…

Dal 4 maggio

May the Fourth be with you! – Scopri le stelle con lo Star Wars Day

In occasione dello Star Wars Day, considerato dai fan di Guerre stellari un giorno di festa in cui celebrare la mitica saga, Nexo+ propone una playlist dedicata allo spazio, ai suoi misteri, ai suoi esploratori. Attraversando le colonie spaziali, le nuove frontiere degli asteroidi, la musica dedicata alle stelle, il fascino mai sopito della luna e della sua infinita bellezza.

Dal 5 maggio

Era De Maggio – Omaggio a Napoli

Prendiamo spunto dal titolo di un’immortale testo di Salvatore Di Giacomo per celebrare Napoli, al centro di una rinnovata attenzione e produzione culturale: per lei parlano i musei che tornano a splendere, la musica nuovamente ai vertici delle classifiche, la fiction di serie tv che coinvolgono milioni di appassionati, e i rinnovati ardori sportivi.

Il tutto al centro di una città che da sempre è simbolo di Vita nel senso più alto e umano del termine. Dal ritratto del Principe Antonio De Curtis alle meraviglie del Museo Archeologico, dalla stella delle stelle Sophia Loren all’impegno militante di autori come Erri De Luca e Roberto Saviano, un piccolo omaggio alla città stratiforme della sirena Partenope.

Dal 5 maggio

Grazie ragazzi

(a noleggio)

Regia di Riccardo Milani

Con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Nicola Rignanese, Imma Piro, Gerhard Koloneci, Liliana Bottone, Bogdan Iordachioiu, Fabrizio Bentivoglio

Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario.

All’inizio titubante, scopre del talento nell’improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro, al punto da convincere la severa direttrice del carcere a mettere in scena “Aspettando Godot” su un vero palcoscenico teatrale. Giorno dopo giorno i detenuti si arrendono alla risolutezza di Antonio e si lasciano andare scoprendo il potere liberatorio dell’arte e la sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l’attesa.

Dal 6 maggio

In occasione del 90esimo anniversario dalla nascita di James Brown

Rock Legends – James Brown

Regia di Cal Seville

Con James Brown

James Brown è stato il padre fondatore della musica funk. Negli anni ’70 fu stabilmente in vetta alle classifiche dei dischi di rhythm & blues con brani come Prisoner of Love, Papa’s Got a Brand New Bag, I Got You (I Feel Good), It’s a Man’s Man’s Man’s World, Cold Sweat e Say It Loud: I’m Black and I’m Proud.

Per accompagnare il documentario, Nexo+ propone anche un focus sulle leggende del funk & soul. Da Sam Cooke, “Il principe del Soul” all’esplosivo Stevie Wonder, già una star all’età di dodici anni, fino a Lenny Kravitz e Prince.

Dal 9 maggio

La sposa bambina

Regia di Khadija Al-Salami

Con Reham Mohammed, Naziha Alansi, Samaa Alhamdani

Un film autentico sula vera storia di Nojoom, una bambina yemenita che riesce a fuggire dal suo sposo aguzzino, ottenendo il divorzio all’età di 10 anni. Nel fiore della sua infanzia, Nojoom è stata costretta dalla famiglia a sposare un uomo 20 anni più grande di lei. Una pratica tristemente diffusa nello Yemen, come in tanti altri Paesi del mondo, quella del matrimonio tra una bambina e un adulto, considerata legittima per la dote derivante.

Dal 10 maggio, aspettando la Festa della Mamma

Mille e una madre

Non esiste un modo solo di essere madre. E il cinema ce lo ricorda continuamente. In occasione delle celebrazioni dedicate alle mamme, Nexo+ propone un viaggio tra le infinite chiavi con cui una donna oggi si relaziona alla maternità e ai suoi figli.

Tra i titoli: The Other Side of Everything, una conversazione intima della regista Mila Turajlić con la madre sulla storia politica serba, il film On My Way con Catherine Deneuve, che interpreta una madre alla riscoperta di sé, Nancy, un thriller familiare con la nominata agli Oscar Andrea Riseborough e Steve Buscemi, The Quiet Family, una commedia maliziosa sulle assurdità crescenti di una famiglia coreana “tipo”…

Dal 16 maggio

Hometown – La strada dei ricordi

(a noleggio)

Regia di Mateusz Kudla, Anna Kokoszka-Romer

Con Roman Polanski, Ryszard Horowitz

Roman Polanski e Ryszard Horowitz sono tornati in Polonia per condividere i ricordi più personali di infanzia e giovinezza. Camminando per le strade di Cracovia, ripercorrono il passato e ricordano i momenti difficili della loro vita, durante l’Olocausto, quando si incontrarono nel ghetto ebraico costruito dai nazisti.

Dal 17 maggio

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

Storie LGBT+

Storie di vita, battaglie contro i pregiudizi, lotte per cambiare lo status quo. Un percorso dedicato al mondo LGBT+ e alla sua forza. Tra i titoli proposti: Boulevard con Robin Williams, Transamerica con Felicity Huffman (che per la sua interpretazione ha vinto il Golden Globe alla Miglior Attrice in un film drammatico), i documentari Limiar e Colors of Tobi, racconti biografici che seguono la transizione di genere di giovani ragazzi, alle prese con il pregiudizio e la ricerca di sé.

Dal 18 maggio

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei

Dimore dell’arte

Ogni anno dal 1977 ICOM (International Council of Museums) organizza la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day). I Musei che partecipano all’iniziativa programmano eventi innovativi e attività inerenti al tema prescelto e coinvolgono il proprio pubblico, evidenziando l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

L’obiettivo è avere consapevolezza del fatto che i Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli. Anche Nexo+ si unisce alle celebrazioni con una speciale playlist e sposa il tema 2023 della Giornata: Musei, Sostenibilità e Benessere. Per prendersi un po’ di tempo e interrogarsi su come i Musei contribuiscono in modo determinante al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità.

Dal 19 maggio

Lezioni di piano

In occasione di Piano Milano City

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, a Milano torna PIANO CITY, uno tra i più prestigiosi festival di pianoforte d’Italia. Alla sua dodicesima edizione, Piano City propone oltre 250 concerti per vivere e condividere con il pubblico grandi emozioni attraverso le note del pianoforte. Per rendere omaggio alla manifestazione, Nexo+ propone ai suoi spettatori un percorso attraverso titoli che del piano fanno il loro protagonista. Concerti, documentari, approfondimenti per lasciar entrare Piano City in tutte le stanze della propria casa.

Dal 23 maggio

Cattività

Regia di Bruno Oliviero

Venti detenute per reati associativi, alcune con cognomi pesanti, iniziano un po’ alla volta ad aprire i cassetti della loro esistenza raccontando storie della propria infanzia. Le donne che recitano nello spettacolo sono le uniche in Italia, tra quelle soggette a regime di Alta Sicurezza, a uscire dal carcere per rappresentare i loro spettacoli, grazie a un permesso “di necessità” con scorta, sollecitato da Nando Dalla Chiesa, uno dei più importanti studiosi di mafia in Italia.

Dal 28 maggio

Vertical Conquest

Regia di Rosa Chiara Scaglione

Con Borondo, Gaia, Sten & Lex, The Mentalgassi, Jeff Aerosol, Rero, Sbagliato, Hyuro, DALEast, Faith47, Sam3

Un viaggio entusiasmante alla scoperta della terza generazione degli Street Artist più importanti al mondo, dopo i pionieri come Jeff Aerosol e Banksy. Il documentario illustra le opere di giovani talenti ed analizza le diverse forme della street art come grande movimento globale, sociologico, culturale e organizzativo, che comprende anche organizzatori di festival, blogger, galleristi e direttori di musei. Una testimonianza della grande versatilità della Street Art, arte contemporanea a tutto tondo.

Per accompagnare la visione, Nexo+ propone anche la playlist “Urban & Street Art”: un approfondimento dedicato ai grandi nomi della street art contemporanea, come Mimmo Rotella, Basquiat, Bansky.

Dal 29 maggio

Per la pace, per la libertà

Una playlist dedicata a chi, in un modo o nell’altro, ha fatto della pace la sua ricerca di vita, a chi lotta e ha lottato contro la violenza e l’ingiustizia per un mondo migliore: tra figure politiche e attivisti, artisti e cantautori.

Nexo TV

è il progetto di Nexo Digital dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming. Ha debuttato nel marzo 2021 con la nascita di Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD interamente dedicata al mondo culturale. Oltre a Nexo+, Nexo Digital ha di recente lanciato anche House of Docs, il primo canale completamente gratuito dedicato ai migliori documentari di storia, arte, cultura, musica, biografie.

House of Docs (canale n. 4207) è disponibile gratis, senza abbonamento e senza registrazione su Samsung TV Plus, pre-installato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dal 2016 in poi e disponibile per il download su Google Play e Galaxy Store per smartphone e tablet Samsung.

