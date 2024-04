A maggio la programmazione di Pluto TV si arricchisce di entusiasmanti novità

A maggio la programmazione di Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – si arricchisce di entusiasmanti novità, con tanti nuovi contenuti gratuiti assolutamente da non perdere.





NUOVI CANALI DISPONIBILI



Per tutti gli amanti della magia e dell’avventura, dal 3 maggio si accende “Super! Magia“, un canale da non perdere dedicato a bambini e ragazzi. Seguite le avventure di Emma mentre scopre di far parte di un mondo magico dopo essersi trasferita nella sua nuova casa. Incantesimi, misteri e magia vi terranno incollati allo schermo. Dal 10 maggio disponibile in piattaforma “VH1+ Dance”, dedicato a tutti coloro che amano ballare e sentirsi carichi di energia. Il canale offrirà una sequenza senza sosta di danza, feste e i migliori video dei più grandi DJ. Preparatevi a ricaricarvi di good vibes con le hit più famose della disco.

Il 10 maggio su Pluto TV si accende anche un canale dedicato ad un duo comico iconico: “I Soliti Idioti” un tuffo nelle nevrosi, i tic, i luoghi comuni, gli usi e i costumi degli italiani negli sketch di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio che hanno contagiato il nostro paese.

Il 17 maggio arriva il canale dedicato a “Scorpion” la serie che racconta le gesta di un eccentrico genio e della sua rete internazionale di supergeni, impegnati nella difesa contro le minacce del mondo moderno. Un mix di azione, intelligenza e intrighi vi terrà con il fiato sospeso. Infine, per gli appassionati di fantascienza, dal 24 maggio si accende il canale dedicato a “Star Trek: The Next Generation“. Imbarcatevi sull’USS Enterprise e seguite le avventure del Capitano Jean-Luc Picard e del suo equipaggio nel XIV secolo. Esplorate nuovi mondi, scoprite nuove culture e preparatevi per un viaggio epico nello spazio.

IL GIOVEDÌ È BOLLENTE SU PLUTO TV



Ogni giovedì sera, alle 23.00, Pluto TV vi porta in un viaggio attraverso storie di passione, desiderio e intimità con il ciclo Bollenti Spiriti, in onda su Pluto TV Cinema Italiano. Il 2 maggio alle 23.00 va in onda “Miranda”, ambientato nella campagna ferrarese negli anni ’50, il film segue le avventure di Miranda, interpretata da Serena Grandi, mentre gestisce una locanda in attesa del ritorno del marito disperso in guerra.

L’appuntamento successivo è il 9 maggio con “La Chiave”, una storia di desiderio e trasgressione, dove Stefania Sandrelli interpreta Teresa, una donna che scopre il diario delle fantasie erotiche del marito, interpretato da Tinto Brass.

Il 16 maggio va in onda “L’amore Coniugale”, tratto dal romanzo di Moravia, una coppia di coniugi siciliani trascorre le giornate curando un agrumeto, unica fonte di sostentamento da quando il marito decide di cimentarsi nella stesura di un romanzo. Il 23 maggio appuntamento con “Anello Matrimoniale”.

Dopo otto anni di matrimonio, Monica intreccia una relazione con Giorgio, il nuovo vicino di casa. Mentre Monica, dopo l’infatuazione decide di tornare a casa, Giorgio, mantiene il segreto con la moglie. Il 30 maggio chiude il ciclo “L’esigenza di unirmi ogni volta con te”. Un thriller avvincente che segue la storia di Giuliana, interpretata da Claudia Gerini, mentre viene presa in ostaggio da due ladri durante il suo turno al supermercato.

APPUNTAMENTO CON LE STELLE DI HOLLYWOOD



Per gli appassionati del cinema hollywoodiano, Pluto TV offre ai propri spettatori un appuntamento fisso tutti i sabati dalle 21.30 su Pluto TV Film con il ciclo “Facce da Hollywood“, una selezione di film con alcune delle più grandi star del cinema internazionale.

Il 4 maggio va in onda “Fast Food Nation” il film-denuncia che esplora l’immigrazione clandestina e lo sfruttamento all’interno delle multinazionali americane dell’hamburger, con un cast stellare, tra cui Patricia Arquette e Bruce Willis. La settimana successiva, sabato 11 maggio, appuntamento con “Mother and Child”, una toccante storia che esplora il legame indissolubile tra madre e figlio, con le interpretazioni straordinarie di Naomi Watts e Annette Bening.

Il 18 maggio va in onda “The Forgiven”. Ambientato nel 1993, il film segue le vicende dell’arcivescovo Tutu, interpretato da Forest Whitaker, mentre affronta il dilemma morale di perdonare un pericoloso detenuto.

Chiude il ciclo “Ragazze a Beverly Hills”. Iconica commedia romantica in onda il 25 maggio che segue le avventure di Cher, interpretata da Alicia Silverstone, mentre naviga tra le sfide della vita adolescenziale e dell’amore.



Questo è solo un assaggio delle tantissime sorprese in arrivo. Per non perdere neanche uno dei contenuti che saranno trasmessi sul servizio streaming gratuito di Paramount segui gli account ufficiali ufficiale di Pluto TV