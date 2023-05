Acciaio decarbonizzato: l’Italia ne produce l’80% europeo

Antonio Gozzi, Presidente della federazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane, ha dichiarato che “l’Italia produce la maggior quantità europea di acciaio decarbonizzato“.

Acciaio decarbonizzato: l’Italia ha il primato europeo di produzione

L’Italia produce oltre l’80% dell’acciaio decarbonizzato, cioè prodotto tramite forni elettrici. In Europa il 60% circa dell’acciaio si produce con gli altiforni e il carbone. L’Italia guida dunque l’Europa dal punto di vista della produzione green dell’acciaio. Una produzione che rende orgoglioso Antonio Gozzi, il Presidente della federazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane. Per Gozzi “quella della produzione italiana dell’acciaio decarbonizzato è una realtà sconosciuta. Economia circolare e decarbonizzazione sono gli assi importanti della siderurgia italiana”, anche se “poco narrati”.

Gli obiettivi dell’Italia per il futuro

Gozzi ha dichiarato che l’Italia vuole “essere nel 2030 la prima siderurgia del mondo che raggiunge una produzione di acciaio completamente green, anche se ciò comporta un orizzonte di sfide e di sacrifici”. Per raggiungere l’obiettivo ci sarà bisogno però dell’aiuto dell’Unione Europea. Un’Europa che secondo Gozzi non ha “alcuna attenzione e passione per l’industria manifatturiera e in particolare per quella di base”, e che potrebbe mandare in fumo i sogni dell’industria siderurgica nostrana.