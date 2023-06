Addio alle zanzare? Usa questo ingrediente, lo abbiamo tutti in casa

A pochi giorni dal solstizio d’estate il caldo ormai fa da padrone in quasi tutte le città e località di mare. Il che determina anche una presenza rilevante d’insetti vari e zanzare. Inoltre le piogge dei giorni scorsi hanno agevolato la comparsa di questi fastidiosi animaletti. Le zanzare, oltre ovviamente a pizzicare e lasciare i segni sulla pelle, riescono ad impedire di riposare e comunque non sono delle piacevoli coinquiline.

Come fare ad eliminarle? E come tenerle lontano dalle abitazioni?

I rimedi in commercio sono davvero molti, alcuni anche tossici per la salute umana. Tuttavia esistono anche dei sistemi del tutto naturali che tengono lontano le zanzare dagli ambienti abitati. Tra questi è possibile usare delle candele di citronella, il cui aroma allontana gli insetti o anche delle piante aromatiche come per esempio il basilico. È tuttavia possibile che questi rimedi non diano dei risultati esaltanti, è anche per questo che si può realizzare un’insetticida fai da te decisamente molto efficace.

- Advertisement -

L’insetticida fai da te decisamente efficace

Sarà sufficiente usare un’ingrediente che tutti abbiamo a casa e che nessuno sa essere perfetto come antidoto contro le zanzare e anche altri insetti. Ecco come usarlo e come prepare la miscela perfetta per poter tenere lontano questi piccoli e fastidiosi animali dalle nostre case. Non ci crederete mai! Usate questo prodotto e i problemi scompariranno del tutto: trascorrete un’estate fantastica!

Scaccia le zanzare con questo ingrediente

Non è una credenza o un falso mito, uno studio pubblicato dall’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, dichiara che l’odore del caffè, già forte anche per l’olfatto degli esseri umani, sarebbe insopportabile per gli insetti, incluse le zanzare. Queste infatti ne sarebbero addirittura disgustate.

- Advertisement -

Ecco quindi il metodo per scacciare le zanzare dalla propria abitazione, ma anche giardini e terrazzi sarà sufficiente prendere della polvere di caffè, metterla in una tazzina e appoggiarla su un davanzale.

A questo punto basterà dare fuoco alla polvere: l’aroma che si sprigionerà sarà piacevole per l’uomo e molto fastidiosa per le zanzare che staranno lontane. Non vi resta che provare e testare come le zanzare saranno inibite da questo particolare e efficace metodo. Un altro trucco è mettere i fondi di caffè nei sottovasi, eviterete che le zanzare depongano le uova.