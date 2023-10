Addio password: Google introduce la tecnologia passkey

Nel mondo digitale in rapida evoluzione di oggi, la sicurezza dei dati e delle informazioni personali è di fondamentale importanza.

Le password svolgono un ruolo cruciale nel proteggere i nostri account online e garantire che le nostre informazioni rimangano al sicuro. Tuttavia, l’evoluzione tecnologica sta portando a nuovi metodi di autenticazione, come lo sblocco biometrico, che potrebbero cambiare il modo in cui ci proteggiamo online.

Google ha già introdotto tecnologia Passkey ma la affianca ancora al metodo creazione password sicure

All’inizio di quest’anno, Google ha annunciato il supporto per la tecnologia “passkey“, che consente di utilizzare lo sblocco biometrico attraverso smartphone, come la scansione del volto o l’uso delle impronte digitali, per accedere ai servizi da computer. Questo approccio elimina la necessità di inserire una tradizionale password.

Attualmente, l’utilizzo delle “passkey” è diventata la forma di autenticazione primaria per le applicazioni di Google su PC, inclusi servizi come Gmail e YouTube. La funzionalità è già attiva per alcune app su smartphone, tra cui Uber ed eBay.

La collaborazione con Fido, fast identity online

Inoltre, Google mira a estendere ulteriormente questa tecnologia attraverso l’alleanza Fido (Fast Identity Online), in collaborazione con giganti del settore come Microsoft ed Apple, al fine di creare un sistema unificato per l’accesso sicuro alle piattaforme digitali.

Tuttavia, Google ha scelto un approccio graduale e non ha ancora eliminato del tutto la possibilità di utilizzare password tradizionali. Questa transizione verso metodi di autenticazione più avanzati come le passkey è guidata dalla necessità di migliorare la sicurezza online e semplificare l’accesso ai servizi digitali.

Nonostante la nuova tecnologia passkey, valgono ancora i consigli tradizionali sulla creazione password

Mentre la tecnologia passkey rappresenta un passo avanti in termini di sicurezza e comodità, è importante ricordare che le nuove tecnologie richiedono tempo per essere pienamente adottate.

Nel frattempo, le password continueranno a circolare. Pertanto, è essenziale saperle creare sicure, combinando lettere, numeri e simboli e evitando informazioni personali ovvie. Inoltre, è consigliabile utilizzare gestori di password per mantenere le proprie credenziali al sicuro.

Per quanto riguarda lo sblocco biometrico, come la scansione del volto o l’uso delle impronte digitali, offre notevoli vantaggi in termini di velocità e sicurezza. Tuttavia, presenta anche alcuni rischi potenziali, come la possibilità di accesso non autorizzato in caso di furto delle informazioni biometriche.

Pertanto, è importante utilizzare dispositivi sicuri e prendere precauzioni per proteggere tali dati biometrici.