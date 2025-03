Affari Tuoi: nella puntata del 17 marzo Momo è perseguitato dalla sfortuna e De Martino lascia lo studio

Nella puntata di Affari Tuoi, andata in onda lunedì 17 marzo su Rai Uno e condotta da Stefano De Martino, il protagonista è stato Momo. Il concorrente, che arriva dal Trentino Alto Adige e di professione è barista, ha pescato il pacco numero dieci e ha sfidato il Dottore assieme alla nipote Jennifer. Il concorrente è sposato con Elma e ha due figli.

Prima di dare il via alla puntata entra, come sempre, Thanat in tenuta da cameriere per portare al conduttore la specialità del giorno, ovvero lo speck.

Affari Tuoi: ecco cos’è successo nella puntata del 17 marzo

La partita di Momo non poteva iniziare nel peggiore dei modi. Infatti, con il primo tiro perde subito i 300.000 euro e poi se ne vanno anche i 50.000 euro e i 100.000 euro. Nonostante la formula contro il malocchio, escono pure i 30.000 euro. A quel punto l’ultimo tentativo è il mantra ed esce il pacco da 1 euro.

Ecco la prima chiamata del Dottore che inizia con un cambio, ma Momo rifiuta. Ma la sfortuna continua in quanto nel numero di sua figlia, l’8, trova i 200.000 euro. Dopodiché elimina anche i 75.000 euro, arriva poi un tiro fortunato ovvero lo speck. Sul tabellone restano solo 10.000 euro, 15.000 euro e 20.000 euro.

Momo rifiuta anche i 3.000 euro offerti dal Dottore e inizia a chiamare i 9 pacchi. De Martino ironizza dicendo “Se è rosso me ne vado”, sbircia nel pacco e si dirige verso l’uscita dello studio. Dopodiché svela al concorrente di aver perso anche i 20.000 euro. Finalmente poi trova zero euro e poi se ne vanno i 100 euro, 200 euro, 75 euro, 500 euro contenuti nel pacco della new entry che è vestita di rosso, 5 euro, 15.000 euro e 50 euro.

Per vincere i 100.000 euro, Momo punta tutto sul Friuli Venezia Giulia ma non è quella giusta. Per portarsi a casa almeno 50.000 euro ci prova con la Lombardia. Al termine della partita restano in gioco solo la Campania e la Lombardia e poi scopriamo che la Regione Campania è quella fortunata.

Le reazioni social

I social si scatenano, gli utenti hanno preso molto male l’evoluzione della partita di Momo. Tra i commenti si legge “Che poi Momo aveva detto di sentirsi un pò campano, peccato alla fine non l’abbia detta come regione” e ancora “E comunque sono tre sere che ad Affari Tuoi non si vince una mazza! Ma ovviamente questo non lo fanno notare i polemici”.

Altri utenti scrivono “Fateli concorrere da soli…lui aveva detto Campania e Stefano, parlando della modella, lo voleva aiutare…” e poi “Comunque Stefano verrà licenziato non perchè non fa share, ma perchè cerca di aiutare i concorrenti a vincere“.