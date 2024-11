Dopo l’anteprima a Lucca Comics & Games 2024, il 15 novembre 2024 è in uscita per saldaPress Aka x Kuro, l’attesissima opera del maestro Atsushi Kamijo.

Questo emozionante manga in due volumi – disponibili anche in cofanetto – viene proposto nella sua versione 2.0, rivista e corretta dallo stesso autore.

In Aka x Kuro la bellezza e violenza si intrecciano in una narrazione avvincente e densa di emozioni, caratterizzata dallo stile elegante e inconfondibile del Sensei.

Il Maestro Atsushi Kamijo,

autore di opere che hanno fatto la storia del fumetto giapponese come Sex e To-y, entrambe pubblicate in Italia da saldaPress, con Aka X Kuro invita i lettori a esplorare un universo affascinante e complesso, che si muove tra l’intensa fisicità della boxe e l’eleganza del teatro No, dando vita a personaggi sfaccettati e dinamiche di relazione intense.

Renji Shiba ha 17 anni e, oltre alla scuola, frequenta una palestra di boxe. Le aspettative degli allenatori su di lui sono alte e Renji ha assoluta fiducia nelle proprietà capacità. Ma non riuscendo a incontrare qualcuno che sia al suo stesso livello o superiore, Renji non trova più soddisfazione nel combattere. Una notte però, tornando a casa dalla palestra, il ragazzo si imbatte in un uomo con una maschera del teatro No che, dopo un violento assalto, lo lascia a terra svenuto. Al risveglio, Renji avrà un solo obiettivo: cercare la rivincita con questo degno avversario!

Aka x Kuro vol. 1 (di 2)

Rhythm Red

di: Atsushi Kamijo

Formato: 130 x 188 mm, B. con sovracoperta., 232 pp., B/N

Data di uscita: 15/11/2024

ISBN/ISSN/COD.: 9791254612705