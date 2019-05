Al Festival di Cannes TVCO e Orange Media presentano Green Light

TVCO distributore internazionale e Orange Media società di produzione indipendente italiana, presentano al Festival di Cannes, Green Light: una joint venture sotto forma di rete di Imprese creata per sviluppare, produrre e distribuire film indipendenti, tv series e programmi televisivi per il mercato nazionale e internazionale.

In occasione del Marché du film 2019 che si terrà a Cannes tra il 14 e il 25 maggio, TVCO presenterà due lungometraggi che Orange Media sta producendo: “Evelyne Senza Campo” e “Vecchie Canaglie”. I film sono stati ideati e sceneggiati da due autrici italiane che ne cureranno anche la regia: Anna Di Francisca, già autrice e regista di “Due uomini, quattro donne e una mucca depressa” per Evelyne senza campo, mentre Vecchie canaglie è l’opera prima di Chiara Sani.

Il Marché du Film è la controparte commerciale del Festival di Cannes e uno dei più grandi mercati cinematografici del mondo. Fondato nel 1959, si tiene annualmente in concomitanza con il Festival. Dalla tredicesima edizione è diventato in pochi anni l’inevitabile incontro dei professionisti del cinema. Più di 12.000 professionisti del settore raggiungono ogni anno il Marchè du Film per presentare e scoprire quasi 4.000 progetti in proiezioni nelle 33 sale del Palais des Festival. Per l’enorme successo ottenuto si è allargato anche nella Riviera e Lérins, formando un gruppo strutturato attorno al Palais des Festival. Nel 2018 ha battuto il record con 12.411 accreditati, un successo senza pari.

Orange Media

Orange Media è una media company italiana specializzata nella produzione e nella distribuzione di prodotti audiovisivi multipiattaforma. Un gruppo di lavoro nato nel 2006 in grado di realizzare format per l’intrattenimento, l’informazione e la comunicazione d’impresa fruibili su web, mobile e tv, oltre all’ideazione e produzione di eventi live.

Con la sua factory creativa Orange Media idea, realizza e produce programmi per la televisione e campagne di comunicazione digitale e advertising multidevice, partendo dalla progettazione di applicazioni web fino allo sviluppo di strategie di marketing digitale social. Format e produzioni originali valorizzano la presenza di brand, sponsor e partner commerciali con strategie di adv-storytelling, digital product placement e brand exploitation fondate su sinergie editoriali e commerciali interattive e sul coinvolgimento di social network, communities e target specifici dei nuovi media.

Orange Media è in grado di esprimersi al meglio nella valorizzazione di tutto ciò che è creatività visiva, linkando direttamente i vari media digitali e il mondo fisico, sviluppando contenuti ed adattandoli ad innumerevoli declinazioni. Inoltre è parte attiva di progetti di alta formazione tecnica nel settore della comunicazione, dell’audiovisivo come socio fondatore della Fondazione ITS Roberto Rossellini, nonchè dello sviluppo di progetti di internazionalizzazione sui mercati emergenti insieme ad High Quality Italy.

La creatività, l’innovazione dei linguaggi, la pluralità di piattaforme di distribuzione: sono questi i presupposti che Orange Media opera nel settore dell’intrattenimento televisivo e dei nuovi media. Le narrazioni proprie dell’entertainment possono essere applicate all’advertising e la contaminazione tra i due generi può dar vita a nuove forme espressive di arte e di pubblicità. La convergenza e l’incrocio dei media stanno generando nuove modalità di distribuzione di format che richiedono nuovi linguaggi ed una profonda revisione dei contenuti. Questa evoluzione del mercato ha indotto da tempo a creare una media company in grado di muoversi in un mercato digitale sempre più complesso.

Andrea Maffini, CEO di Orange Media: “E’ per noi questo un altro passo importante per dimostrare che la costanza, l’impegno e la qualità del lavoro vengono premiate e che l’attenzione verso i mercati internazionali è sempre più importante in una logica competitiva molto alta”.

TVCO

TVCO è una società internazionale di vendita e produzione, con titoli di prima visione del mercato e film di registi e prime opere sempre in crescita con un’ampia raccolta di contenuti. Sono specializzati nella distribuzione e vendite, marketing, festival e mercati cinematografici. Impegnati costantemente a selezionare e portare sul mercato internazionale i film indipendenti più esclusivi e interessanti.

Il fondatore e presidente di TVCO, Vincenzo Mosca, proviene da una carriera di 20 anni nel settore, essendo coinvolto in diverse co-produzioni internazionali per varie aziende. Era a capo di coproduzioni e produttore associato di LUX VIDE. Le sue responsabilità principali comprendevano coproduzioni, finanziamenti e vendite, gestione delle acquisizioni e supervisione delle vendite. Coordina un team che si occupa di: supporto aziendale, contabilità, post-produzione, marketing, vendite.

Vincenzo Mosca, ci spiega: “Abbiamo sentito l’esigenza di strutturare un processo di lavoro che coinvolga tutta la filiera, dallo scouting e l’ideazione progetti, alla produzione fino alla distribuzione e vendita internazionale di prodotti per l’intrattenimento. L’unione delle forze di due realtà complementari come le nostre ci consentirà di consolidare e accrescere la nostra presenza sui mercati”.

Green Light

Il modello che Green Light propone sul mercato di Cannes, è quello di una vera e propria Factory dell’intrattenimento, che comprende le fasi di scouting e creazione dei contenuti, della produzione e della distribuzione internazionale, mentre sul mercato interno si continuerà a collaborare ed a creare sinergie con i vari operatori di settore.