International Scledum Film Festival: la II edizione dal 30 luglio al 2 agosto 2026

Anche quest’anno è confermata la seconda edizione dell’International Scledum Film Festival, il primo festival che vuole mettere in risalto l’importanza del costume e della moda nel film, sottolineando quanto questi non siano soltanto elementi estetici, ma strumenti narrativi fondamentali capaci di definire personaggi, epoche, identità e dimensioni psicologiche.

Promosso e organizzato dall’associazione STANZA PERFETTA APS, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Schio e il patrocinio della Regione Veneto, il festival si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto 2026 nel centro storico di Schio, che per quattro giornate consecutive si trasformerà in un luogo di incontro tra cinema, arte, moda, artigianato e cultura contemporanea.

La direzione artistica è affidata anche quest’anno al regista e sceneggiatore Alessandro Carrieri, con la co-organizzazione dell’attore e imprenditore locale Filippo Dorigato.

La prima grande novità dell’edizione 2026 è proprio l’ampliamento della manifestazione: non più tre giornate ma quattro giorni di eventi, incontri, proiezioni, masterclass, mostre e performance artistiche.

L’ISFF è un festival che mette al centro la figura del costumista, professionisti che attraverso il loro lavoro caratterizzano i personaggi, li rendono unici, ne delineano i tratti psicologici e, in molti casi, li trasformano in vere e proprie icone del cinema.

Fortemente legato al territorio di Schio e dell’Alto Vicentino — storicamente conosciuto per le sue importanti realtà tessili e manifatturiere legate alla moda — l’International Scledum Film Festival nasce anche con l’obiettivo di creare rete, connessioni e dialogo tra professionisti, artisti, aziende e giovani talenti, operando con uno scopo culturale, sociale e antropologico volto alla crescita del territorio e allo sviluppo della coscienza culturale collettiva.

Sottolinea il sindaco Cristina Marigo: “L’International Scledum Film Festival è un bell’esempio di come la cultura possa diventare occasione di crescita, di incontro e di valorizzazione del territorio. Un modo originale per costruire nuove opportunità, mettendo in dialogo la nostra tradizione manifatturiera con l’innovazione del mondo cinematografico. È bello vedere questo progetto crescere e consolidarsi già dalla sua seconda edizione”.

Aggiunte il vicesindaco, Barbara Corzato: “Lo scorso anno abbiamo avuto il coraggio di credere in un progetto nuovo e di qualità, e la risposta ricevuta ci ha premiati. Per questo siamo particolarmente felici di presentare una seconda edizione ancora più ricca, più intensa e più stimolante.

Schio è una Città che,

per tradizione, sa coniugare arte e produzione, creatività e manifattura, ingegno e operosità. Il cinema, e in particolare il costume come forma di racconto e di espressione artistica, rappresenta un punto di incontro naturale con la nostra storia e la nostra identità.

L’International Scledum Film Festival vuole essere un luogo di dialogo tra cultura, imprese, giovani talenti e professionisti, capace di generare opportunità e nuove connessioni. È un evento, nuovo e contemporaneo, che contribuisce a rafforzare l’immagine di Schio come città aperta al confronto nazionale ed internazionale.»

Commenta il direttore artistico Alessandro Carrieri: «L’International Scledum Film Festival è un progetto in cui io e Filippo Dorigato crediamo profondamente. In pochissimo tempo siamo riusciti a crescere, a farci conoscere e a costruire un’identità riconoscibile, grazie a un lavoro costante e a una dedizione totale che il pubblico ha saputo comprendere e premiare.

Questo risultato è stato possibile anche grazie al sostegno delle istituzioni e dei nostri partner: il Comune di Schio, la Regione del Veneto, Veneto Film Commission e tutte le realtà che hanno scelto di accompagnarci in questo percorso.

L’International Scledum Film Festival vuole essere un’opportunità di crescita per il territorio, per i professionisti coinvolti e per le nuove generazioni. Un ringraziamento particolare va ai Main Sponsor Famila, Performa Srl e Banca delle Terre Venete, che hanno creduto fin da subito nel valore e nella visione del progetto.

Portare avanti un festival culturale indipendente richiede impegno, responsabilità e una grande rete di collaborazione. Per questo crediamo che la cultura rappresenti uno strumento fondamentale per creare dialogo, partecipazione e senso di comunità. La risposta ricevuta dalla città di Schio ci conferma che esiste un forte desiderio di iniziative capaci di unire le persone, stimolare il confronto e generare valore condiviso.»

Ogni anno il festival associa alla propria programmazione una tematica sociale, non con l’intenzione di insegnare o dare risposte definitive, ma con il desiderio di generare riflessione e sensibilizzazione. Se la scorsa edizione si era concentrata sulla violenza di genere e sulla condizione della donna, il tema che accompagnerà l’edizione 2026 sarà “La Mente Umana”.

Durante le quattro giornate verranno affrontati, attraverso cinema, incontri e testimonianze, temi come autismo, isolamento e disagio giovanile, ansia, follia, ossessioni, ma anche genialità, sensibilità e tutte le infinite sfumature e potenzialità rnascoste nella mente umana.

Il festival si aprirà il 30 luglio con una serata dedicata ai cortometraggi, durante la quale sarà ospite il regista Fabrizio Benvenuto che presenterà la sua opera prima Il Protagonista, prodotta da MG Production e distribuita da Emozioni Distribution di Giampietro Preziosa.

Tra gli ospiti confermati anche Catherine Buyse, costumista veneta di grande esperienza internazionale che ha collaborato con artisti di fama mondiale, seguito tour di Laura Pausini e realizzato costumi per spot pubblicitari e produzioni cinematografiche internazionali. La professionista sarà inoltre protagonista, nella mattinata del 31 luglio presso la Sala Affreschi di Palazzo Toaldi Capra, di un incontro dedicato ai giovani e agli appassionati per approfondire il lavoro e la complessità della professione del costumista.

Nel corso delle giornate si susseguiranno numerosi eventi ed esposizioni artistiche. L’artista Leonardo Ottoni presenterà alcune sue opere allo spazio Shed insieme al maestro Stefano Nicolao, che porterà alcune creazioni realizzate per il cinema. Saranno inoltre presenti una mostra del Liceo Artistico A. Martini di Schio presso la sala espositiva del Toaldi Capra e un percorso dedicato alle locandine vintage dei grandi film della storia del cinema.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di professionisti del settore cinematografico provenienti dall’Italia e dall’estero. Da quest’anno il festival è gemellato con il “Festival du Cinéma Fantastique de Menton” in Francia e con l’International Sound Music and Film Festival di Varaždin, in Croazia quest’ultimo sarà presente a Schio con il direttore artistico Ozren K. Glaser.

Tra gli ospiti più attesi vi sarà il maestro degli effetti speciali Sergio Stivaletti, che riceverà un premio alla carriera e terrà il 1° agosto dalle 10:00 alle 13:00 una masterclass presso la Sala Affreschi di Palazzo Toaldi Capra.

Grande spazio sarà dedicato anche all’approfondimento professionale grazie a due panel dedicati al settore audiovisivo e cinematografico.

Il 31 luglio, dalle ore 15:00 alle 17:00, si terrà il panel “Cinema & Imprese”, con la partecipazione di Fabio Saccuzzo (dottore commercialista esperto in tax credit cinema), Diana Rulli (avvocato esperta in diritto cinematografico), Andrea Sanità (esperto in fiscalità d’impresa), Marco Caberlotto (produttore cinematografico e Presidente CNA Veneto Audiovisivi) e Giampietro Preziosa (produttore)

Il 2 agosto, dalle 16:30 alle 18:00, sarà invece la volta del panel organizzato insieme ad APIC – Associazione Produttori Indipendenti Cortometraggio, alla presenza del presidente Alessandro Costantini e dei relatori Martina Borzillo (Produttrice Movi Production), Alessandro Tartaglia Polcini (Produttore Own Air) e Riccardo Papa (Distributore CortoCircuito).

Tra gli ospiti confermati dell’edizione 2026 figurano anche Mark Grosy, attore francese noto al pubblico italiano per il ruolo di Sarkar nella serie Rai “Sandokan”, e Florinda Bolkan, icona del cinema italiano e internazionale, alla quale sarà conferito un premio speciale alla carriera.

Per l’intera giornata conclusiva del 2 agosto saranno inoltre presenti l’attrice e regista Valeria Golino e il regista Marco Simon Puccioni, due tra le personalità più apprezzate del cinema contemporaneo italiano.

Il cuore del festival resta comunque il costume e il suo straordinario potere comunicativo. Nelle serate del 31 luglio e del 1° agosto il pubblico assisterà a due performance di moda con abiti ispirati al cinema, realizzati dalla Sartoria Lara Cossèr, da Tramando Progettazioni Sartoriali di Elisa Menin e dalla sarta Eliodora Barolli, tre professioniste di grande talento che per il secondo anno consecutivo collaborano con il festival. Ad affiancarle quest’anno anche la creativa Venucia De Russi.

Sempre il 1° agosto è prevista una performance teatrale itinerante per le strade del centro storico di Schio a cura della compagnia teatrale SCHIO TEATRO 80 ispirata alla figura di Alda Merini, con la partecipazione della figlia della poetessa, Emanuela Carniti, che ritirerà un premio alla memoria dedicato alla madre.

Molte altre sorprese, incontri e ospiti verranno annunciati nelle prossime settimane.

L’International Scledum Film Festival è promosso e organizzato dall’Associazione Stanza Perfetta. Main Sponsor: Famila Supermercati & Superstore; Banca delle Terre Venete – Gruppo BCC Iccrea; Performa. Con il contributo di: Città di Schio. Con il sostegno di: Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di Vicenza Mandamento di Schio; Confartigianato Imprese Vicenza – Area Alto Vicentino; Confindustria Vicenza – Raggruppamento Alto Vicentino; Artigiani Imprenditori d’Italia; Coldiretti Vicenza; Agritour; AVIS Provinciale Vicenza. Con il patrocinio di: Regione del Veneto; CNA – Artigiani Imprenditori d’Italia; Veneto Film Commission. Sponsor territoriali: Laser Tech; Xacus; Zermiglian Costruzioni; BVR – Banca Veneta Centrale. Supporter: Generali – Agenzia Generale di Schio; Sella Farmaceutici. In collaborazione con: Cinema & Imprese; API Cortometraggio. In gemellaggio con: FIFF Menton – Festival International du Film Fantastique de Menton; International Sound and Film Music Festival. Sponsor tecnici: Xacus; Zermiglian Costruzioni; Elegy; I Fiori di Mauri; Lara Cossér; Trattoria Altura; Ecozema; Marco Pettinà; Latterie Vicentine; Lion Plus Distribution; Claire Hair Extensions; Estetica Delia & Sabrina; Follie Sonia; Livia Bogdan; La Conchiglia di Venere. Service: ALA Events; MB Production.

Per restare aggiornati su eventi, ospiti e programma ufficiale è possibile seguire i social del festival: ISFF_SCHIO (Instagram e Facebook).