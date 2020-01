Alena Seredova attaccata dagli haters sulla sua gravidanza

Alena Seredova ha annunciato la sua terza gravidanza sui social, e per questo è stata attaccata d'alcuni haters che non hanno condiviso la sua felicità

Alena Seredova ha voluto condividere la gioia della sua terza gravidanza con i followers pubblicando uno scatto semplice ma diretto su quello che sta provando in questo particolare momento che sta diventando mamma ancora una volta, una foto dove appare solo la sua pancia appena arrotondata e le mani del compagno Alessandro Nasi, l’uomo che l’ha fatta tornare ad amare.

L’ex moglie di Gigi Buffon ha incontrato Alessandro per caso, il loro incontro allo stadio è stato fatale visto che da quel momento non si sono più lasciati. A Giugno Alena sarà di nuovo mamma e questo non può che renderla felice, la sua vita ha preso una strada diversa che di sicuro non si aspettava ma che, nonostante tutto, le sta dando tante soddisfazioni.

Alena Seredova mamma a 41 anni: i commenti degli haters

Alena Seredova ha reso nota la sua inaspettata gravidanza sui social e come solito non tutti hanno avuto parole d’auguri nei suoi confronti, alcuni haters hanno condannato con parole di disprezzo l’ex signora Buffon. C’è chi le ha detto che visto che aveva già due figli da un uomo, un terzo a 41 non era necessario e chi invece le ha fatto notare che i suoi ragazzi forse non condividevano la sua stessa felicità nell’avere un fratello da un padre diverso dal loro.

Immancabili le risposte di Alena che ha difeso la sua felicità con determinazione: “Per fortuna noi siamo felici” ha risposto ad una fans, mentre ad un’altra ha detto riferendosi a David e Louis: “E chi dice come è andata tra noi? Ma pensa due volte prima di parlare.”