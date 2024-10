Pluto Tv le novità di novembre

A novembre, Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – lancia una serie di nuovi canali e tanti nuovi contenuti che promettono di intrattenere il pubblico con storie avvincenti e atmosfere suggestive.



NUOVI CANALI IN ARRIVO: STORIE E ATMOSFERE PER TUTTI I GUSTI

Dall’8 novembre, per gli amanti del crimine, arriva Pluto TV True Crime, un canale dedicato alle storie vere più avvincenti e misteriose, con documentari e serie che svelano i segreti della giustizia penale.

Il 22 novembre sarà la volta di Hell’s Kitchen, dove lo chef Gordon Ramsay, noto per il suo temperamento deciso, metterà alla prova un gruppo di cuochi dilettanti, selezionando solo i migliori per trasformare un ristorante fallimentare in un successo. Infine, per chi desidera già immergersi nello spirito natalizio, dal 25 novembre sarà possibile sintonizzarsi su Pluto TV Fireplace, Christmas Lights e Super! Natale, con atmosfere calde, musica dolce e maratone natalizie per tutta la famiglia!

LA PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DI PLUTO TV



Pluto TV offre ogni giorno appuntamenti speciali per gli amanti di film, serie e musica. Dal ciclo Dal Libro al Film, in onda dall’11 al 17 novembre su Pluto TV Film, il pubblico potrà godersi adattamenti cinematografici dei più celebri bestseller. Il 2 novembre, Affare Fatto propone una serata dedicata a Gli Episodi di Allen a partire dalle 18.00, mentre il 3 novembre, su Top Gear, andrà in onda la maratona Supercars, per una giornata all’insegna dell’adrenalina, dalle 10.30.

Il 10 novembre, gli appassionati di musica non possono perdere l’appuntamento live con gli MTV EMAs 2024 alle 20.00 su VH1+ Music Legends, che promette di celebrare i più grandi artisti dell’anno. Sempre a novembre, tornano le nuove stagioni di Carabinieri (s.6-7) il 15 novembre, mentre il 23 novembre gli amanti della fantascienza potranno festeggiare il Doctor Who Day su Doctor Who, con una maratona che inizia alle 13.00 e celebra il longevo dottore che viaggia nel tempo.

TORNA “FACCE DA HOLLYWOOD”: GRANDI ATTORI E STORIE DI GRANDE CINEMA



Ogni sabato sera, alle 21.30, torna il ciclo Facce da Hollywood su Pluto TV Film, con una selezione di film che mettono in risalto alcune delle più grandi star del cinema. Il 2 novembre si parte con ‘I Misteri di Pittsburgh’, una storia ambientata negli anni ’80, che segue l’ultima estate di Art Bechstein, un giovane intrappolato tra un lavoro senza prospettive e un rapporto complicato con il padre mafioso. La serata del 9 novembre è dedicata a ‘The Promise’, un epico dramma storico con Oscar Isaac, Christian Bale e Charlotte Le Bon, ambientato durante il crollo dell’Impero Ottomano. Il film narra un avvincente triangolo amoroso sullo sfondo di eventi storici devastanti.

Il 16 novembre sarà protagonista ‘Alla Ricerca dello Stregone’, con Sean Connery nei panni di un segretario d’ambasciata britannico, che diventa l’amante della moglie di un leader locale corrotto nello stato africano del Kinjanja.

Il 23 novembre si cambia tono con la commedia ‘Toy Boy – Un ragazzo in vendita’, dove Ashton Kutcher interpreta Nikki, un playboy che vive sulle spalle delle donne più ricche finché l’amore non sconvolge il suo stile di vita. Il ciclo si conclude il 30 novembre con la commedia nera ‘Ho solo fatto a pezzi mia moglie’, con Woody Allen e David Schwimmer, che racconta la storia di un piccolo villaggio che scambia una mano mozzata per un miracolo, ignorando il crimine che si cela dietro a questo misterioso ritrovamento.

