Paramount+ le novità di ottobre 2024

LIONESS S2

Disponibile dal 27 ottobre – Dopo una prima stagione che ai tempi del lancio ha stabilito un record come prima serie più vista in tutto il mondo su Paramount+, LIONESS torna con la seconda stagione. Il thriller di spionaggio del candidato all’Oscar Taylor Sheridan vanta un cast stellare, tra cui la protagonista e produttrice esecutiva della serie Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez e il candidato all’Emmy Award Michael Kelly, con il premio Oscar Morgan Freeman e il premio Oscar, vincitrice dell’Emmy e produttrice esecutiva Nicole Kidman.

Nella seconda stagione, mentre avanza la lotta al terrorismo da parte della CIA, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Kelly) arruolano una nuova agente Lioness per infiltrarsi all’interno di una minaccia finora sconosciuta. La crescente pressione costringe Joe a confrontarsi con i profondi sacrifici personali che ha fatto come leader del programma. Tra i produttori esecutivi della serie, Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Keith Cox, e distribuita da Paramount Global Content Distribution. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.

- Advertisement -

FROM S3

Disponibile dal 4 ottobre – Girato nella pittoresca New Scotland in Canada, FROM svela il mistero di una città da incubo che intrappola tutti coloro che vi entrano. Mentre i residenti riluttanti lottano per mantenere un senso di normalità e cercano una via d’uscita, devono anche sopravvivere alle minacce della foresta circostante, comprese le terrificanti creature che escono quando il sole tramonta.

Sulla scia dell’epico cliffhanger della seconda stagione, la fuga diventerà una possibilità molto reale mentre la vera natura della città viene messa a fuoco, e i cittadini scatenano l’offensiva contro gli orrori che li circondano. La serie è interpretata da Harold Perrineau che dirige un cast che comprende Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Moy e Avery Konrad.

- Advertisement -

FROM è stato creato e prodotto da John Griffin, diretto e prodotto da Jack Bender e prodotto dallo showrunner Jeff Pinkner. Accanto a Pinkner, Griffin e Bender, ci sono Josh Appelbaum, André Nemec, Scott Rosenberg di Midnight Radio, Anthony e Joe Russo e Mike Larocca da AGBO e Lindsay Dunn. Adrienne Erickson di Midnight Radio è co-produttore esecutivo.

¡CASA BONITA MI AMOR!

Disponibile dal 3 ottobre – Vincitore del premio del pubblico al Tribeca Film Festival, ¡CASA BONITA MI AMOR! arriverà su Paramount+ il 3 ottobre. Dai produttori del film candidato agli Emmy® Six Days to Air, ¡CASA BONITA MI AMOR! ripercorre l’ascesa, la caduta e la rinascita dell’amata Casa Bonita, simbolo del Colorado, creata dai creatori di South Park Trey Parker e Matt Stone.

- Advertisement -

Aperto nel 1974 in un centro commerciale senza pretese, Casa Bonita è un’enorme “Disneyland dei ristoranti messicani”, un sogno ispirato al vecchio West e ad Acapulco, reso famoso dalla sua cascata interna, dai tuffatori da scogliera e dalle grotte infestate. Il ristorante è stato protagonista di un classico episodio del 2003 di South Park. Quando Trey e Matt vengono a sapere che Casa Bonita potrebbe chiudere definitivamente i battenti, cercano di preservare un pezzo fatiscente della loro infanzia e della storia di Denver.

¡CASABONITA MI AMOR! è diretto da Arthur Bradford, prodotto da Jennifer Ollman. P.H. O’Brien è il direttore della fotografia. Chad Beck (ACE), Devin Concannon e Paul Frost sono i montatori, Bradford e Keith Pizzi i produttori esecutivi, insieme a Afshin Beyzaee e Vernon Chatman.



STAR TREK: LOWER DECKS S5

Disponibile dal 24 ottobre – Nella quinta stagione di STAR TREK: LOWER DECKS, l’equipaggio della U.S.S. Cerritos è incaricato di chiudere le “buche spaziali”, fratture subspaziali che stanno causando il caos nel Quadrante Alfa. Il compito sarebbe facile per i Jr. Mariner, Boimler, Tendi e Rutherford… se non avessero a che fare anche con una guerra di Orione, Klingon furiosi, catastrofi diplomatiche e, cosa più spaventosa di tutte, con le loro aspirazioni di carriera. STAR TREK: LOWER DECKS è una serie animata comica incentrata sull’equipaggio di supporto he risiede nei “ponti inferiori” della U.S.S. Cerritos, una delle navi meno importanti della Flotta Stellare.

STAR TREK: LOWER DECKS è prodotto da CBS’ Eye Animation Productions, la divisione di animazione dei CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Tra i produttori esecutivi figurano Alex Kurtzman, Mike McMahan, Aaron Baiers, Rod Roddenberry e Trevor Roth. Titmouse, la società di produzione di animazione indipendente vincitrice di un Emmy Award, è lo studio di animazione della serie.

Il franchise di STAR TREK su Paramount+ comprende anche la quinta e ultima stagione di STAR TREK: DISCOVERY, STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, la nuova serie originale STAR TREK: STARFLEET ACADEMY, la cui produzione inizierà nel corso dell’anno, e STAR TREK: SECTION 31, film originale con il premio Oscar® Michelle Yeoh. Sono disponibili in streaming anche tutte le stagioni dell’acclamata serie originale STAR TREK: PICARD, con Patrick Stewart che riprende l’iconico ruolo di Jean-Luc Picard.



TRANSFORMERS: EARTHSPARK S3

Disponibile dal 26 ottobre – TRANSFORMERS: EARTHSPARK introduce una nuova generazione di robot Transformers, i primi a nascere sulla Terra, che insieme agli umani che li accolgono e li curano ridefiniranno il significato di famiglia. Nella seconda stagione, l’Emberstone si è frantumato ed è una corsa contro i Decepticon per trovare tutti i pezzi. Un potere illimitato sarà a portata di mano di chiunque detenga l’artefatto… in mezzo al caos, Robby incontra una persona speciale, Mo scopre un antico segreto a Witwicky e i Terran salgono di livello. Insieme, la famiglia Malto e gli Autobot capiscono fino a che punto dovranno spingersi per difendere tutto ciò che amano.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK è creata e prodotta da Dale Malinowski (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) e prodotta da Ant Ward (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles). La serie è sviluppata per la televisione da Claudia Spinelli, vicepresidente senior di Big Kids Animation, Nickelodeon. La produzione è supervisionata da Kari Rosenberg per Hasbro Entertainment e da Leslie Wishnevski per Nickelodeon.

SPONGEBOB KAMP SPAVENTO

Disponibile dal 10 ottobre – Mentre si trovano al Kamp Koral per una reunion, SpongeBob e la sua gang vegono inseguiti da una figura misteriosa che si nasconde tra le ombre, e i partecipanti iniziano a sparire uno dopo l’altro…Proprio a ridosso della stagione di Halloween, SpongeBob e i suoi amici andranno incontro a una serie di scherzi spaventosi! Paramount+ è la casa dello streaming per i fan di SpongeBob con più contenuti di qualsiasi altro servizio di streaming, tra cui le stagioni 1-13 di SpongeBob SquarePants e i film in sala come The SpongeBob SquarePants Movie.

IN ARRIVO NUOVI CONTENUTI DAL BRAND COMEDY CENTRAL: STAND UP COMEDY S11, la fucina di comici più apprezzata d’Italia, finalista tra i miglior programmi tv ai “DIVERSITY MEDIA AWARDS 2024”, riapre i battenti e sarà disponibile su Paramount+ dal 2 ottobre, oltre a MOST RIDICULOUS, dal 25 ottobre.

DA NICKELODEON, SU PARAMOUNT+ ANCHE ANNA AND FRIENDS dal 2 ottobre, e PEPPA PIG PUMPKIN PARTY 1 X 5’, dal 25 ottobre.

AD OTTOBRE, NUOVI FILM SI AGGIUNGERANNO ALLA LIBRARY:

IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, L’INQUILINO DEL TERZO PIANO, THE GRASS IS GREENER, IF, PHASE IV, DUELLISTS, DANGER: DIABOLIK, A MIGHTY HEART (UN CUORE GRANDE).

INFINE, NUOVI ANNUNCI SU PARAMOUNT+:

I candidati all’Oscar Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) e Clive Owen (Closer) saranno i protagonisti della prossima serie limitata JONBENÉT RAMSEY (titolo provvisorio) nel ruolo dei genitori di JonBenét, Patsy e John Bennett Ramsey. La produzione inizierà a Calgary, in Canada, con il candidato all’Oscar Richard LaGravenese come showrunner e produttore esecutivo. Quattro degli otto episodi, compreso il primo, saranno diretti da Anne Sewitsky, che sarà anche produttore esecutivo.

La serie esplorerà il tragico omicidio irrisolto della reginetta di bellezza di sei anni JonBenét Ramsey, seguendo la sua famiglia prima e dopo la tragedia, mentre affronta la dolorosa perdita della figlia e l’intenso dibattito pubblico causato da una frenesia mediatica che ha portato il caso a catturare l’attenzione di un’intera nazione.

Al centro della serie, il sodalizio indissolubile dei genitori, Patsy e John Ramsey, che si erano impegnati con i loro figli a costruire la storia di una vita perfetta e privilegiata, per poi vederla distrutta una notte di Natale del 1996.

About Paramount+

Paramount+ è un servizio globale di streaming video digitale su abbonamento di Paramount che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età.

A livello internazionale, il servizio di streaming offre una vasta libreria di serie originali, spettacoli di successo e film popolari di ogni genere provenienti da marchi e studi di produzione di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, oltre a una robusta offerta di contenuti locali di prima qualità. Il servizio è attualmente attivo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Caraibi, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Svizzera e Corea del Sud. Per ulteriori informazioni su Paramount+, visitare il sito e seguire @ParamountPlusIT su tutte le piattaforme social.

Paramount+ le novità di settembre 2024