Pluto Tv le novità di ottobre

Ottobre su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – sarà un mese ricco di emozioni, novità e grandi classici del cinema italiano, con canali tematici e contenuti gratuiti per tutti i gusti.





LA PAURA FA… LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DI PLUTO TV!



Il mese più pauroso dell’anno sarà ricco di novità e contenuti impedibili. Dal 4 ottobre saranno disponibili nuovi canali tematici dedicati agli appassionati del genere horror e non solo. Pluto TV Splatter sarà il canale ideale per chi apprezza questo genere, con film caratterizzati da scene intense e sanguinolente, gli appassionati della saga di Venerdì 13, ad esempio, potranno seguire le vicende del temibile Jason Voorhees e le sue implacabili cacce nei campeggi estivi.

Per gli amanti degli zombie, Pluto TV Zombie proporrà ogni giorno i migliori film sui morti viventi, mentre Pluto TV Vampiri sarà interamente dedicato alle affascinanti e leggendarie figure dei vampiri, come il celebre Dracula. Su Pluto TV, anche i più giovani potranno festeggiare Halloween con Super! Halloween, un canale che trasmetterà le serie più spaventose del mondo Nickelodeon, tra cui fantasmi, vampiri e lupi mannari.





Inoltre,

durante tutto il mese di ottobre, Pluto TV Horror offrirà una selezione imperdibile di titoli per gli amanti del genere. Tra questi: The Ring e The Ring 2, in cui una videocassetta maledetta porta alla morte chiunque la guardi, e Tales of Halloween, un’antologia di racconti spaventosi ambientati nella notte più terrificante dell’anno.

Vatican Tapes esplorerà un caso di possessione demoniaca, con il Vaticano impegnato a fermare una forza malvagia. Da non perdere anche 1408, tratto da un racconto di Stephen King, che narra la storia di uno scrittore che si ritrova in una stanza d’albergo infestata, e Cujo, un altro capolavoro di King, in cui un cane rabbioso terrorizza una madre e suo figlio.

Infine, Clownery, un horror su un gruppo di clown assassini, completerà questa ricca selezione di film da brivido. Infine, la Halloween Night del 31 ottobre su Pluto TV Horror sarà un evento da non perdere, con una maratona da brividi a partire dalle 22.00 per celebrare la notte più spaventosa dell’anno.

OMAGGIO A FRANCO E CICCIO

Per gli amanti del cinema italiano, ad ottobre arriva un ciclo dedicato al celebre duo comico Franco e Ciccio. Ogni lunedì, alle 21.00 su Pluto TV Cinema Italiano, vanno in onda le loro avventure con i film più iconici. Si inizia il 7 ottobre con Brutti di notte.

Tormentato da strani sogni, Franco decide di farsi esaminare da uno psicanalista e, accompagnato da Ciccio, suo cognato, si reca dal dottor Federzotti. Stabilita la causa del complesso, lo psicanalista gli prescrive, come cura, una intensa vita amorosa. La settimana successiva, il 14 ottobre in prima serata va in onda I due pezzi da 90.

Franco e Ciccio sono costretti ad abbandonare il loro salumificio per raggiungere il padrino di Franco: Nico Cavallaro. I due non sanno che costui è un contrabbandiere di droga e che vuole servirsi di loro per trasportare la merce. Il 21 ottobre appuntamento con Io uccido, tu uccidi.

L’episodio interpretato da Franchi e Ingrassia è forse il più noto: si tratta di una ironica reinterpretazione di Cavalleria rusticana, in cui i due uomini uccidono le due donne e vanno insieme a spassarsela a Parigi. Chiude il ciclo Il clan dei due Borsalini in onda il 28 ottobre. Ciccio e Franco alle prese con un “colpo” ai danni di una gioielleria. I due maldestri ladri verranno acciuffati e finiranno in prigione.

NUOVI ARRIVI IN PIATTAFORMA

Ottobre su Pluto TV sarà anche il mese di nuovi arrivi ed eventi imperdibili. Il 7 ottobre alle 21.30, su BBC Drama, debutta la nuova serie Survivors, un avvincente dramma post-apocalittico che segue un gruppo di sopravvissuti alle prese con una misteriosa pandemia. Dal 15 ottobre, sul canale dedicato arrivano le stagioni 4 e 5 della celebre fiction Carabinieri, per continuare a seguire le avventure dei carabinieri di Città della Pieve in streaming e on-demand.

Pluto Tv ecco le novità di settembre