Alfonso Signorini: “Sono terrorizzato dal contagio”

Alfonso Signorini in attesa di debuttare per l'avvio del Grande Fratello Vip ha rivelato in un'intervista d'essere ipocondriaco

Alfonso Signorini è pronto per far ripartire una nuova edizione del Grande Fratello Vip che ufficialmente andrà in onda dal 14 settembre e prevede due appuntamenti settimanali. Il direttore di Chi si è impegnato tutta l’estate per mettere insieme un cast in grado di divertire ma anche appassionare i telespettatori e a quanto pare è riuscito a sorprendere.

Al suo fianco in studio dove tornerà anche il pubblico in numero limitato Antonella Elia e Pupo, opinionisti che sapranno animare la puntata del serale con le loro posizione a volte sopra le righe. Attesa è soprattutto Antonella Elia personaggio spontaneo e non in grado di trattenersi qualunque cosa voglia dire, aspetto che piace molto a Signorini. A Tv sorrisi e canzoni il direttore di Chi ha confessato d’essere emozionato nell’intraprendere questa nuova avventura, inoltre ha ammesso che la situazione Covid non lo tranquillizza.

Alfonso Signorini confessa d’essere un ipocondriaco e d’avere molta paura del contagio, ha chiesto tutele speciali tra cui il distanziamento in studio, la sanificazione del suo camerino più volte al giorno e il gel dovunque: “Sono terrorizzato dall’idea del contagio. Se mi togli la mascherina rischio un attacco di panico. Da vero ipocondriaco ho costretto Antonella e Pupo a fare il tampone subito prima di girare lo spot in cui ci rinchiudono in un’automobile. Non solo, ho preteso due distributori di un gel scelto da me all’ingresso e in camerino, la sterilizzazione degli ambienti due volte al giorno e al massimo riceverò due persone.“

Alfonso Signorini: “Non entrerò nella casa…”

Nel rispetto delle norme anti Covid e nonostante i concorrenti e anche lui abbiano fatto il tampone Alfonso Signorini ha rivelato che quest’anno non entrerà nella casa. Il giornalista non nasconde il suo timore d’essere contagiato ed è anche per questo che limiterà i contatti il più possibile: “Mi misuro la febbre in continuazione e quest’anno non entrerò nella casa. Non mi fido, anche se i concorrenti sono controllati e io farò il tampone una volta al giorno”.