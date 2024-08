Alici fritte in friggitrice ad aria, il metodo velocissimo

Le alici fritte sono buonissime, il loro sapore unico e la croccantezza conquisteranno al primo morso. Grazie alla friggitrice ad aria, è possibile preparare questo piatto in un modo veloce, pratico e senza sporcare la cucina. Dici addio all’odore di fritto in padella e gusta questo delizioso pesce azzurro. Con il mio metodo preparerei le alici fritte in pochi minuti.

Ingredienti alici fritte

500 g di alici fresche

Pangrattato q.b.

2 uova

Sale

Pepe

Carta forno

Olio spray

Procedimento metodi velocissimo

Rimuovi la testa delle alici e aprile delicatamente a portafoglio, eliminando le viscere e la lisca centrale. Sciacquale bene sotto l’acqua corrente e asciugale con carta assorbente per rimuovere l’umidità in eccesso.

- Advertisement -

Sbatti le uova in una ciotola con un pizzico di sale e pepe. Passa le alici aperte nell’uovo e poi nel pangrattato, premendo leggermente per far aderire bene l’impanatura.

Metti un foglio di carta forno nel cestello della friggitrice ad aria, disponi le alici impanate senza sovrapporre e spruzzale con un po’ di olio spray.

- Advertisement -

Cottura

Imposta la friggitrice ad aria a 200°C e cuoci per 8 minuti. Per ottenere una doratura perfetta su entrambi i lati, girale gli ultimi 2 minuti.

In soli 8 minuti, le alici fritte saranno pronte, croccanti fuori e morbidissime dentro. Perfette da servire come antipasto o secondo piatto.