Allerta alimentare: ritirato Hummus senza aglio da 300 grammi

Le Cotte Srl ha comunicato alla propria clientela il ritiro del prodotto Hummus senza aglio da 300 grammi. Il richiamo è stato pubblicato con scheda relativa anche nel sito salute.gov.

Hummus senza aglio Le Cotte: lotti ritirati

Il produttore avvisa che sono state ritirate dalla vendita le confezioni con lotti 212e, 214e, 216e, 219e. Nella scheda del ministero della salute, troviamo anche indicate informazioni relative alla scadenza o dei termini minimi di conservazione, 7 giorni. Il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 0904701401451 – Le cotte Via Casella di Piuvica snc, 511100 Pistoia.

PhotoCredit: salute.gov

Motivi del richiamo e indicazioni ai clienti

Il motivo del richiamo è per mancata indicazione allergene in etichetta. Le cotte, si legge sia nel comunicato che nella scheda ufficiale, invita i clienti che fossero in possesso di uno dei lotti indicati di non consumare il prodotto a causa della presenza di allergie alimentari.