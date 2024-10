Ami la zucca? Prova queste 5 ricette e come utilizzare i semi

La zucca è un ingrediente autunnale per eccellenza, versatile e delizioso in tantissime preparazioni, sia salate che dolci. Ti proponiamo 4 ricette salate con la zucca e ti spieghiamo come riutilizzare i semi, perfetti per evitare sprechi e creare snack croccanti e salutari.

Risotto alla zucca

Un grande classico della cucina italiana, il risotto alla zucca è cremoso, delicato e ricco di sapore. Utilizza una zucca delica o mantovana per ottenere il massimo della dolcezza.

- Advertisement -

Ingredienti:

320 g di riso Carnaroli

400 g di polpa di zucca

1 cipolla

1 litro di brodo vegetale

50 g di burro

50 g di parmigiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva,

sale,

pepe

Preparazione:

Sbuccia la zucca, tagliala a cubetti e falla ammorbidire in una padella con un po’ d’olio e cipolla tritata. Aggiungi il riso e tostalo per qualche minuto, poi versa il brodo vegetale caldo, un mestolo alla volta. Cuoci per circa 18 minuti, mescolando e aggiungendo brodo man mano che viene assorbito. A cottura ultimata, spegni il fuoco e manteca con burro e parmigiano. Aggiusta di sale e pepe e servi caldo.

Vellutata di zucca

Una vellutata leggera e profumata, ideale per riscaldarsi nelle giornate autunnali. Lo zenzero dona un tocco di freschezza e un sapore leggermente piccante.

Ingredienti:

500 g di zucca

2 patate

1 cipolla

100 g di ricotta

Brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva,

sale,

pepe

Preparazione:

Sbuccia la zucca e le patate, tagliale a cubetti e mettile in una pentola con olio e cipolla tritata. Aggiungi il brodo fino a coprire le verdure e cuoci per circa 20 minuti. Aggiungi la ricotta e frulla tutto con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia. Aggiusta di sale e pepe e servi con un filo d’olio.

Pasta zucca e pancetta

Un piatto ricco e saporito che unisce la dolcezza della zucca alla pancetta croccante. È facile e veloce da preparare, ideale per un pranzo autunnale.

- Advertisement -

Ingredienti:

320 g di pasta (penne o rigatoni)

300 g di zucca

100 g di pancetta

1 cipolla

Olio extravergine d’oliva,

sale,

pepe

Preparazione:

Cuoci la pasta in abbondante acqua salata. In una padella, fai rosolare la cipolla tritata e la pancetta. Aggiungi la zucca a cubetti e cuoci fino a renderla morbida. Scola la pasta al dente e saltala in padella con il condimento, aggiungendo un po’ di acqua di cottura per amalgamare il tutto. Servi con una spolverata di pepe nero

Gnocchi di zucca

Gli gnocchi di zucca sono un piatto tipico dell’autunno, dal sapore delicato. Si accompagnano benissimo con un condimento semplice come burro e salvia.

Ingredienti:

400 g di polpa di zucca

200 g di farina

1 uovo

Sale,

noce moscata q.b

Preparazione:

Cuoci la zucca in forno a 180°C per circa 30 minuti, fino a renderla morbida. Schiacciala con una forchetta e mescolala con l’uovo, la farina, il sale e un pizzico di noce moscata fino a ottenere un impasto omogeneo. Forma dei salsicciotti con l’impasto e tagliali a pezzetti per creare gli gnocchi. Cuoci gli gnocchi in acqua bollente salata. Scolali appena salgono a galla e condiscili con burro fuso e salvia.

Cuocere la zucca nella friggitrice ad aria è un modo rapido e salutare per ottenere una zucca dorata e croccante all’esterno, mantenendo la polpa morbida all’interno. La friggitrice ad aria consente di utilizzare meno olio rispetto alla frittura tradizionale, senza sacrificare il gusto. Ecco come procedere:

- Advertisement -

Come cuocere la zucca nella friggitrice ad aria

Ingredienti:

400 g di zucca (preferibilmente a pezzi non troppo sottili)

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Sale,

pepe,

erbe aromatiche a piacere (come rosmarino o timo)

Spezie a piacere (paprika dolce, curry, se desideri una versione speziata)

Procedimento:

Preparazione della zucca: Sbuccia la zucca e tagliala a cubetti o a fettine spesse circa 1-2 cm. È importante che i pezzi siano uniformi per garantire una cottura omogenea. Condimento: In una ciotola, mescola i pezzi di zucca con l’olio extravergine d’oliva. Aggiungi il sale, il pepe e, se lo desideri, erbe aromatiche o spezie a piacere per arricchire il sapore. Cottura: Disponi i pezzi di zucca nel cestello della friggitrice in un unico strato, cercando di non sovrapporli. Cuoci a 180°C per 15-20 minuti, girando i pezzi a metà cottura per ottenere una doratura uniforme. Controllo della cottura: Controlla la consistenza dopo circa 15 minuti. La zucca dovrebbe risultare morbida all’interno e croccante all’esterno. Se desideri una croccantezza extra, puoi prolungare la cottura di altri 5 minuti.

Con questo metodo, la zucca diventa una pietanza leggera e gustosa, pronta in poco tempo e senza eccesso di grassi.

Come utilizzare i semi di zucca anche in friggitrice ad aria

Semi di zucca

Non buttare i semi di zucca! Sono ricchi di fibre, vitamine e minerali. Ecco alcuni modi semplici per utilizzarli: